Над 3000 гръцки фирми са регистрирани у нас, съобщиха на бизнес форум

Над 40 гръцки представители на бизнеса и близо 180 български фирми участват в двустранна среща между представители на производствени и бизнес организации, пристанища, органи на местното самоуправление, университети и предприятия от България и Гърция, която се провежда в София, предаде БТА. По думите на председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов силното присъствие е знак, че двете страни вървят в правилна посока по отношение на двустранното сътрудничество.

За бизнеса алтернативите, включително в логистиката, са много важни, за да е той конкурентоспособен, каза председателят на БТПП по време на събитието.

По отношение на геополитическите условия Симеонов подчерта значението на ангажиментите за развитие на логистиката по оста север–юг, поети в рамките на инициативата „Трите морета". Той отбеляза, че БТПП подкрепя инициативата и ще продължи да го прави. Освен направленията север–юг, според него е необходимо сериозно развитие и по трасетата, които пресичат Черно море, предвид очакваните значителни стокови потоци към Далечния изток.

Симеонов коментира и притесненията, че българи придобиват значителен брой имоти в Северна Гърция. Според него това е израз на доверие в двустранните отношения, тъй като „никой не инвестира там, където не се чувства сигурен". Той отбеляза, че често става дума за имоти, които не са в добро състояние, а българските инвеститори влагат средства, за да ги реновират и да ги използват ефективно, което допринася за развитието на туристическия обмен между двете страни.

Председателят на БТПП изтъкна още, че макар преките гръцки инвестиции в България да не са сред най-големите по обем, те са значими като намерение. По думите му над 3000 гръцки фирми са регистрирани в България, като около 900 от тях са членове на БТПП със 100 процента гръцки капитал. Това, според него, е допълнителен сигнал за доверие към българската икономика.

Председателят на Българо-гръцката търговско-промишлена камара (БГТПК) Саввас Карафилидис съобщи, че на 14 март в Солун ще се проведе форум с участието на представители на гръцки и български пристанища, като отправи покана към присъстващите. „Пристанищата са белите дробове на Балканите", заяви той.

Симеонов посочи, че провеждането на събитието в Солун ще даде възможност за доразвиване на контактите, установени по време на срещата в София.

Карафилидис допълни, че от 1 до 5 юни БГТПК ще бъде съорганизатор на „Грийн транзишън форум" в София, който ще включва B2B срещи за компании от частния сектор на България, Гърция и Румъния.