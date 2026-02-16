Нова атрактивна кампания пленява феновете на адреналина, скоростите и спортните автомобили. Най-новата изненада на Палмите „Мартин е тук!“ е свързана с впечатляваща мощна кола, която ще привлече вниманието на всеки, който обича рева на двигателя и високите обороти - Aston Martin DBX707.

Кампанията се реализира с ексклузивното участие на най-успешния български състезател в мотоциклетизма Мартин Чой и стартира на 3 февруари 2026 г. Тя ще завърши официално с един късметлия, който ще седне зад волана на това истинско бижу.

Aston Martin – когато стилът има конски сили

Това е марката, превърнала се в символ на стил и адреналин благодарение на Джеймс Бонд. Тези красавици са създадени за любителите на скоростта, лукса и усещането за пълен контрол. От екстремно бързи и мощни SUV до изискани суперколи, Астъните ни покоряват с агресивната си спортна визия и луксозния интериор, който гали сетивата. Управлението им е прецизно, поведението – пистово, а ускорението буквално залепя за седалката. Тези коли въплъщават всяка дума от слогана си: „Сила. Красота. Душа“.

Кампанията е обвързана с лоялната програма Palms Loyalty, като позволява на потребителите да се включат в предизвикателството за автомобила, а всички подробности около начина за участие в тази невероятна надпревара можете да откриете тук.

Любопитни ли сте вече? Изгледайте видеото, подготвено с ексклузивното участие на Мартин Чой, и се потопете в свят, в който ревът на двигателите събужда сетивата, а мечтите се сбъдват.