По 15 000 евро годишни премии за работниците във Ferrari

Служителите на италианската компания за суперколи Ferrari получиха годишни босуни от 15 000 евро.
Според главния изпълнителен директор Бенедето Виня, това не е обикновен маркетингов ход, а просто добра инвестиция. "Мотивираните хора правят по-добри продукти".
Ferrari умишлено избра да не увеличава производството. Приблизително същият брой автомобили напуснаха фабриката в Маранело, както предишната година, но това не беше признак на слабост. Този умен подход позволи цялостно обновяване на моделната гама, процес, който ще продължи и през 2026 г.
В момента едно ново Ferrari рядко е "фабрично произведено" и сериозните клиенти са нетърпеливи да отворят портфейлите си за някои луксозни персонализации които струват още повече пари. От там за производителя скача и маржа на печалбите,, въпреки че продажбите остават същите.