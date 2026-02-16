По 15 000 евро годишни премии за работниците във Ferrari

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служителите на италианската компания за суперколи Ferrari получиха годишни босуни от 15 000 евро.

Според главния изпълнителен директор Бенедето Виня, това не е обикновен маркетингов ход, а просто добра инвестиция. "Мотивираните хора правят по-добри продукти".

Ferrari умишлено избра да не увеличава производството. Приблизително същият брой автомобили напуснаха фабриката в Маранело, както предишната година, но това не беше признак на слабост. Този умен подход позволи цялостно обновяване на моделната гама, процес, който ще продължи и през 2026 г.

В момента едно ново Ferrari рядко е "фабрично произведено" и сериозните клиенти са нетърпеливи да отворят портфейлите си за някои луксозни персонализации които струват още повече пари. От там за производителя скача и маржа на печалбите,, въпреки че продажбите остават същите.