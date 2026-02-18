Физическите бутони в колите стават задължителни в Китай

Министерството на промишлеността и информационните технологии (MIIT) е подготвило изменение на действащия национален стандарт относно етикетирането на органите за управление, индикаторите и системите в салона на автомобилите. То е допълнено със списък с функции, които трябва да се управляват чрез физически бутони и превключватели. Изменението ще влезе в сила на 1 юли 2026 г. и ще засегне всички нови коли в Китай, пише Car News China.

Според документа, трябва да има физически контроли за превключваенто на мигачите, за електрическите стъкла, чистачките на предното стъкло, отопляемото предно стъкло, аварийните светлини, клаксон и активиране на усъвършенстваната система за подпомагане на водача. За електромобилите това включва изключване на захранването. Превключването на предавките единствено на екрана също е забранено.

Документът определя и изискванията за самите физически превключватели. Активната им площ трябва да бъде поне 10 на 10 милиметра. Въвежда се и изискване за тактилна или звукова обратна връзка.

Всичко това е насочено към борба с тенденцията към дигитализация и минимализъм в интериора на автомобилите, която много китайски (и не само) компании следват.