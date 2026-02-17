Коли за 633 млн. лв. купени на изплащане за година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френетичното харчене на левове миналата година, провокирано от въвеждането на еврото, се потвърждава и от данните на БНБ за лизинговите дружества, публикувани в понеделник. Според тях само през 2025 г.

у нас са купени автомобили на изплащане за 633,8 млн. лв.

Сумата е с почти 20% по-голяма от похарчените пари през 2024-а. Така към края на декември общо за коли на изплащане са дадени 3,894 млрд. лв. Леките автомобили вече са над половината от целия портфейл на финансовия лизинг - делът им се покачва до 55% при 51,3 на сто година по-рано.

При товарните и лекотоварните автомобили също има увеличение на продажбите, но по-скромно.

Вземанията по финансов лизинг достигат 1,498 млрд. лв. през последното тримесечие, като на годишна база се увеличават с 5,4% (77 млн. лв.). При машини, съоръжения и индустриално оборудване вземанията са 1,485 млрд. лв., с минимален годишен ръст от 2,1% (29,9 млн. лв.), но със спад спрямо предходното тримесечие.

Общо вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на декември 2025 г. са 7,478 млрд. при 6,725 млрд. лв. година по-рано.

Това е ръст от 11,2%, или със 753,4 млн. лв. на годишна база.

Основната тежест продължава да е във финансовия лизинг - вземанията по него са 7,077 млрд. лв., или 94,6% от общия размер по лизингови договори. В последното тримесечие на 2025 г. новите договори за финансов лизинг са за 973,6 млн. лв., което е увеличение с 10,8% спрямо същия период на 2024 г.

А необслужваните вземания по финансов лизинг към края на декември 2025 г. са 115,2 млн. лв. -

почти без промяна спрямо година по-рано

и с понижение спрямо предходното тримесечие.

Данните на БНБ показват и отчетливо ускорение при домакинствата. Вземанията им по финансов лизинг достигат 1,81 млрд. лв. и нарастват с 27,2% (387,3 млн.) на годишна база.

Оперативният лизинг е значително по-малък като обем, но също расте - вземанията са 401,8 млн. лв. с годишен ръст от 8,6% (31,9 млн.).