0,6% инфлация за януари, но услуги са поскъпнали с 5,7% (Обзор)

Януарското поскъпване на стоки и услуги, което според експресните данни на НСИ, публикувани на 3 февруари, беше 0,7%, в действителност се оказа 0,6%. Съответно и годишната инфлация през януари, обявена първоначално за 3,6%, бе поправена на 3,5%, личи от данните, които статистиката обяви в понеделник.

Разликата се дължи преди всичко на застрахователните и финансовите услуги, чието поскъпване през януари първоначално бе изчислено на 1,9% на месечна база, но в данните от понеделник вече е коригирано на 1,3%. Почти всички останали цифри напълно съвпадат с експресните оценки.

Страховете, че въвеждането на еврото ще доведе до шоково поскъпване през януари 2026 г., не се оправдаха. Това се отнася особено за храните, напитките, облеклата и разходите за жилище. Все пак при услугите ръстът на цените е значително над средния. Най-много - от 2,4 до 5,7% поскъпват фризьорство, услуги за разкрасяване, ветеринарни услуги, ремонти на жилища и уреди. Техният относителен дял в потребителската кошница обаче е много малък, за да повлияе на общия индекс. Същата картина се наблюдава и в останалите държави от еврозоната, като в 5 страни от нея инфлацията е по-висока от тази в България.