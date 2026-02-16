Шест държави от ЕС настояват за по-бърза интеграция на капиталовите пазари

Германия и пет други държави от ЕС си поставят за цел да ускорят работата по ключови политически въпроси, включително по хармонизирането на правилата за капиталовите пазари, заяви германският министър на финансите Ларс Клингбайл, цитиран от ДПА и БТА.

"Все още считам, че темпото, с което се движим в момента на европейско равнище, не е съизмеримо с предизвикателствата, пред които сме изправени като Европа", заяви Клингбайл в Брюксел днес след среща с министрите на финансите на Франция, Италия, Нидерландия, Полша и Испания.

"Искаме решения за цяла Европа и именно върху това работим шестимата", като "целта ни е да укрепим суверенитета на Европа и да я направим силна, особено в тези бурни времена, и да работим за това да играем по-силна роля на международно равнище", допълни той.

Днешната среща е била насочена към ускоряването на работата по т.нар. Съюз на капиталови пазари и Съюз на спестяванията и инвестициите.

Миналата седмица лидерите на ЕС обсъдиха намаляването на бюрокрацията и по-доброто свързване на капиталовите пазари в ЕС, за да се създаде по-добра среда за бизнеса, след като усилията в тази насока в продължение на години оставаха до голяма степен неуспешни.

Към момента всяка страна членка на ЕС има собствен капиталов пазар със свои правила, включително за правната структура на дружествата, данъчните разпоредби и свои финансови институции като борси и банки.