Времето София  / 
Близо 85% от левовете вече са изтеглени от обращение

Обмяната на левовете продължава активно СНИМКА: Архив

84,5% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., вече са изтеглени. Това показват данните към 16 февруари, 16 дни откакто еврото е единствената валута, с която може да се плаща в България.

Обмяната на левовете продължава активно, като към средата на месеца извън касите на Българската народна банка остават 4,8 млрд. лева в банкноти и монети, пише БНТ.

Паралелно с това в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 7,2 млрд. евро. Според официалните данни това количество гарантира нормалната работа на платежната система и безпроблемното обслужване както на бизнеса, така и на гражданите.

От централната банка отчитат, че процесът се осъществява в съответствие с нормативната рамка и предварително изготвените оперативни планове. Засега няма индикации за напрежение в банковия сектор или затруднения при разплащанията.

Обмяната на левовете продължава активно СНИМКА: Архив

