Какво е "зареждане на гориво по германски"?

Георги Луканов

Бензиностанция. СНИМКА: Pixabay

"Зареждането с гориво по германски" означава, че зареждате бензин или дизел рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Според германският автомобилен клуб ADAC разликите могат да достигнат до 10 цента на литър при определени условия.

Обяснението е свързано с физиката. Плътността на горивото се променя в зависимост от температурата. Когато е по-студено, бензинът или дизелът са по-плътни. Това означава, че за един и същ платен литър, реалното количество енергия, което получавате, е малко по-високо.

Не става въпрос за големи суми наведнъж. Спестяванията са няколко цента. Но ако зареждате често, разликата може да се усети в дългосрочен план.

Има обаче един важен нюанс. Бензинът и дизелът се съхраняват в подземни резервоари, където температурата е относително стабилна. Това означава, че вариациите не са огромни, въпреки че има разлики между сутрин и следобед.

