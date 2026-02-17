„Нексо“ обяви, че се завръща на американския пазар чрез партньори

Водещата платформа за управление на дигитални активи „Нексо“ (Nexo) обяви официалното си завръщане на пазара в САЩ с пълното си продуктовo портфолио, съобщи компанията. „Нексо“ работи с лицензирани партньори и осигурява съответствие с американските регулаторни изисквания за инвестиционни и кредитни услуги, се посочва в съобщението.

Завръщането на пазара в САЩ отразява дългосрочната стратегия на компанията да оперира на регулирани пазари с установени институционални стандарти и отговорен подход към иновациите и управлението на риска. Дейността в САЩ е част от глобалната експанзия на компанията, включително стратегическото придобиване на базираната в Латинска Америка платформа за криптовалути „Буенбит“ (Buenbit), както и международни партньорства със спортни събития и отбори.

От 2018 г. „Нексо“ предлага услуги в над 150 страни и е обработила над 371 милиарда долара трансакции, предоставяйки решения за високодоходни спестявания, кредитни линии, обезпечени с криптоактиви, търговски инструменти и първата в света крипто дебитна/кредитна карта.

Компанията подчертава ангажимента си към устойчиво развитие, корпоративно управление и сигурност, като цели да създава дълготрайна стойност за милиони потребители по света.