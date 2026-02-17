Икономисти: Ще е голям риск да се внесе бюджет в предизборна кампания

През януари инфлацията на годишна база е 3,5%. Няма нищо шоково, преминаването в еврото мина по-гладко от колкото може да мине. Въвеждането на еврото няма почти никакъв ефект. Това каза пред Би Ти Ви Левон Хампарцумян.

Обясни, че му разказали как имало фирма, която спряло дадено лекарство - появява се нова фирма, която вече го доставя на нова цена.

Вдигането на цена от 10 на 20 евро не е закръгляне, а вдигане на цена. При ресторантите, козметични и фризьорски услуги, здравни - има сериозно поскъпване, защото няма голяма има конкуренция, каза главният икономистът от ИПИ Лъчезар Богданов. И обясни, че от доста време има поскъпване на следните цени на млечните продукти.

Да се внася бюджет в предизборна кампания ще бъде голям риск. Във всяка голяма държава бюджетът е политика на мнозинство, каза още Богданов.