Пощите поемат договорите за втора пенсия

Над 1/4 от електроенергията в Европа е от вятърна енергия

Над 25% от електричеството в Европа за денонощието е от вятърна енергия.

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 26,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 23,1 процента от общото количество електроенергия (1796 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,4 процента (260 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Испания(46,1 процента), Швеция (46,1 на сто) и Португалия (46 процента). В България делът 0,9 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (587,7 гигаватчаса), Испания (319,2 гигаватчаса) и Швеция (239,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1 гигаватчаса.

