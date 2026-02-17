Някога протеинът беше тайна парола от света на тежестите и шейкърите. Едва ли има човек, който не е слушал рецепти за богато на протеини меню, някои дори част от диетите на световни звезди. Нека обаче си признаем - протеинът отдавна излезе от спортната зала и влезе в дните на хиляди хора: със закуската сутрин, в следобедния десерт, в онези малки откраднати моменти между срещи и задачи. За тях въпросът „дали“ да си набавя протеин се промени в „как“ и под „каква“ форма да го направя.

Доказателство за огромния интерес към тези продукти са последните данни за продажбите във „Фантастико“. През 2025 година те бележат двуцифрен ръст спрямо 2024 година. Сред най-търсените продукти са протеиновите млека, както и протеиновите и енергийни барчета и бисквити. В зоната за био и специализирани храни в българската търговска верига, която впечатлява с модерната визия и богатата селекция от стоки, ще откриете и продуктите „Born Winner“. Компанията е създадена преди 4 години, а днес е един от утвърдените лидери на пазара. Каква е тайната на успеха? Да не спираш да търсиш и да не се обвързваш само с едно производство и една технология, казват от „Борн Уинър Глобал“ ЕООД.

Снимка: „Борн Уинър Глобал” ЕООД

„Продуктите ни се произвеждат в 13 различни фабрики в Европа. Разполагаме със собствен вътрешен екип, който се занимава с разработката на нови продукти, рецепти и работи в тясна колаборация с фабриките. Това ни дава гъвкавост и възможност да комбинираме най-добрите технологии и практики от различни пазари. Нашият модел на работа ни позволява бързо да разработваме и въвеждаме нови вкусове, нови формати и нови продуктови линии“, казва Виктор Атанасов, управител на „Борн Уинър Глобал” ЕООД.

Сред предпочитаните вкусове на протеинови барчета в супермаркети „Фантастико“ са шоколадовото брауни, тройният шоколад, с вкус на бисквита, както и барчета с шоколадови парченца и др.

Снимка: „Борн Уинър Глобал” ЕООД

Сред популярните български фирми за млечни продукти, която създава специална серия „Protein Plus“, е „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД. Те използват специална технология, с която протеинът се добива по изцяло естествен начин, вместо да се използва сух протеин. Казват, че това е един от факторите, които ги отличават на пазара.

Снимка: „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД

„Това беше най-трудно за нас - да отработим този сложен технологичен процес, в който намалявайки мазнините на продуктите, да успеем да набавим нужното количество протеин по естествен път. Продуктите ни са създадени от 100% българско мляко. „Protein Plus“ е насочена към съвременния потребител, който се стреми към пълноценно хранене, с по-нискомаслени продукти, но същевременно и остава верен на традиционния български вкус“, казва Станислава Маджарова, директор „Маркетинг и продажби“ в „Димитър Маджаров“.

Снимка: „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД

В супермаркети „Фантастико“ най-продаваните артикули сред протеиновите млека са натурален скир, безлактозен скир и кварк.

„Протеиновите продукти са популярни както сред активно спортуващите хора, така и сред тези, които се стремят към пълноценно и балансирано хранене. Затова „Фантастико“ създаде тази специална зона, която не само ни отличава, но и улеснява избора според целите и навиците на всеки клиент. Стремим се да развиваме асортимента постоянно, тъй като искаме да сме възможно най-полезни за клиентите“, казва Христо Йорданов, зам.-търговски директор във „Фантастико груп“.

Екипът на компанията ще продължи да анализира потребителските навици и да проследява международните тенденции, за да предостави на клиентите не само изключително богат избор от продукти, но и истинско преживяване в супермаркетите на семейната верига.