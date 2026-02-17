5,4% е безработицата в България през януари

През януари 2026 г. безработицата в страната е 5,4%, съобщиха от Агенцията по заетостта. В сравнение със същия месец на миналата година нивото ѝ намалява – с 0,17 процентни пункта. Регистрираните безработни лица в края на месеца са 153 153 души, като броят им се свива с 3,1% на годишна база.

Общо 10 143 безработни лица са започнали работа в бюрата по труда през месеца, а 635 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация. Общият брой на лицата, преминали към заетост през януари, достига 10 778 души.

През отчетния период над 4800 души са били мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда. През януари 656 души от уязвими групи на пазара на труда са започнали работа по програми за субсидирана заетост, а 591 от включените лица са заети по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

За януари са издадени над 7600 ваучера за обучение на безработни и заети лица. От страна на бизнеса са заявени 7930 свободни работни места на първичния пазар на труда, като най-голям дял от тях са в преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, образованието, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и в други икономически дейности, посочиха от Агенцията по заетостта.

Сред най-търсените професии през месеца са персонал, полагащ грижи за хора, оператори на машини, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, специалисти в производството на храни, облекло и дървени изделия, преподаватели, работници по събиране на отпадъци, машиностроители, допълниха още от агенцията.

Безработицата за декември беше 5,19%, съобщиха през януари от Агенцията по заетостта, предава БТА.

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2025 г. коефициентът на безработица е 3,2 на сто или с 0,6 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 година.

Според данни на Международната организация на труда младежката безработица в световен мащаб се е увеличила до 12,4% през 2025 г. спрямо 12,3% през 2024 г.