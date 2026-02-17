Златото и среброто отново надолу

Цената на златото се понижи с над 2 на сто днес на фона на ниска ликвидност заради празници на водещи пазари, отслабване на геополитическото напрежение и поскъпването на американския долар, предаде Ройтерс.

Спот цената на златото спадна с 1,9 на сто до 4898,53 долара за тройунция, след като по-рано достигна 4862 долара – най-ниското ниво от 6 февруари. Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през април поевтиняха с 2,6 на сто до 4917,70 долара за тройунция.

„Слабата ликвидност с празниците през последното денонощие, особено в Китай и Азия, но очевидно и в САЩ, означава, че просто ни липсваше оферта на пазара", коментира старши пазарният анализатор Кайл Рода от „Кепитъл.ком" (Capital.com).

Пазарите в континентален Китай, Хонконг, Сингапур, Тайван и Южна Корея са затворени за празниците по случай Лунната нова година, както и в САЩ заради отбелязването на празника Ден на президентите.

Щатският долар поскъпна с 0,2 на сто спрямо другите валути, което оскъпява метала за инвеститорите.

Инвеститорите очакват публикуването в сряда на протокола от януарското заседание на Управлението за федерален резерв (УФР), който може да даде допълнителни насоки за паричната политика. Пазарите към момента очакват първото от три възможни понижения на лихвите през юни, сочат данни на платформата „Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch).

„Ще бъде интересно да се види какво ще покажат протоколите от заседанието на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC), тъй като в момента пазарите очакват много повече понижения на лихвите, отколкото УФР е сигнализирал, че възнамерява да направи", заяви Иля Спивак, директор макропазари в „Тейстилайв" (Tastylive).

Златото, което не носи доходност, традиционно се представя по-добре при среда на по-ниски лихвени проценти.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъде „косвено" ангажиран в разговорите между САЩ и Иран по ядрената програма, които са насрочени за вторник в Женева. Там тази седмица се очакват и срещи между представители на Украйна и Русия в рамките на мирни дискусии с посредничеството на САЩ.

„Най-близката горна граница за цената на златото е около 5120 долара, но следващата по-съществена цел е връщане към нивата около 5600 долара, а след това – и към нови рекордни върхове", каза Спивак.

Сред останалите благородни метали спот цената на среброто се понижи с 2,8 на сто до 74,46 долара за тройунция, платината спадна с 2 на сто до 2000,27 долара, а паладият загуби 2,4 на сто до 1682,23 долара, пише БТА.