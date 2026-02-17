ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Боршош отчете: рекорден ръст на туризма п...

Британски банки търсят алтернатива на Visa и Mastercard

снимка: pixabay

Ръководителите на водещи британски банки ще проведат първата си среща за създаване на национална алтернатива на платежните гиганти Visa и Mastercard, на фона на нарастващи опасения относно възможността на Доналд Тръмп да ограничи достъпа до американски платежни системи, пише „Гардиън".

Срещата, която ще се състои този четвъртък, ще бъде председателствана от главния изпълнителен директор на британското подразделение на Barclays – Вим Мару. В нея ще участват представители на водещи финансови институции от лондонското Сити, които ще поемат финансирането на нова платежна компания. Целта е да се гарантира функционирането на икономиката на Обединеното кралство при евентуални сътресения.

Инициативата, финансирана от финансовия сектор, но подкрепена от правителството, се обсъжда от години. Последните заплахи на Тръмп към съюзниците от НАТО във връзка с Гренландия  обаче засилиха притесненията, че прекомерната зависимост от американски компании може да постави под риск платежната система на Великобритания и по-широко – нейната икономика.

Според доклад от 2025 г. на Payment Systems Regulator около 95% от картовите плащания във Великобритания се извършват чрез системи, собственост на Mastercard и Visa. Тяхното господстващо положение става все по-значимо на фона на продължаващия спад в използването на пари в брой в страната.

снимка: pixabay

