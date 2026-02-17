Министър Боршош отчете: рекорден ръст на туризма през 2025 г., България е в топ 10 на Европа

Рекорден ръст на туризма за 2025 г. отчете реформите министър в оставка Мирослав Боршош на последното заседание на кабинета в сряда. Той беше единственият, който говори пред медиите, премиерът Росен Желязков не направи обръщение в началото на заседанието.

С 5,8 се е увеличил броят на туристите, което е 50% ръст спрямо европейския, България е сред първите 10 страни в Европа. Туристите за първи път надминавт 9,5 млн. души. Туризмът ни напълно се е възстановил от Ковид кризата - това е с 16% повече от 2019 г , категоричен беше Боршош.

Освен това се възстановяват важни водещи пазари - най-голям ръст има на посетители от Турция - с 61%, от Израел - с 30%, от Германия - с 24%.

Друго важно постижение е развитието на т. нар. месеци крила на сезона - 5% ръст за април, 7,8% за май, 5,2% за септември, 11% за откомври.