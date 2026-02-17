Владимир Иванов: Пиперът и тиквичките са поскъпнали със 100% от началото на годината

През последната седмица стойността на потребителската кошница нараства с още 1 евро до 58 евро

Еврото е оказало под половин процент отражение на цените вследствие на паника

При акция в Ловеч са открити фалшиви евробанкноти на стойност 205 хил. евро

Процесът по въвеждане на еврото върви много добре. Към 16 февруари са останали 4,8 млрд. лв. в обращение, 84,5% вече са изтеглени. Темпът намалява, но част от банкнотите ще останат - ако са унищожени или се пазят за колекции например.

Това каза председателят на Координационния съвет към механизма по въвеждане на еврото Владимир Иванов на редовния брифинг в Министерския съвет.

Той отново предупреди възрастните хора да си сменят парите само на сигурни места и да не рискуват.

В Български пощи от 5 януари насам са извършени 134 хил. операции за обмяна на 205 млн. лв. И при тях

намаляват потребностите и интересът от страна на гражданите.

КЗП в периода 1.1.- 12.2 е извършила 2100 проверки на физически и онлайн магазини. Открити са 151 нарушения, сключени са 95 споразумения, издадени са 64 наказателни постановления. Около 10% са нарушенията.

НАП в периода 10.10 - 15.2 е извършила 8583 проверки. Открити са 509 нарушения по Закона за еврото и 247 нарушения по наредба Н18. Съставени са 613 акта, 145 наказателни постановления на стойност 360 812 евро.

БАБХ за периода 9.2 - 13.2 е издала 75 предписания. Към лаборатории са изпратени още 15 проби млечни продукти и 2 проби месни заготовки. При изследванията за миналата седмица няма открити отклонения.

Относно обществения ред в периода 6-12 февруари са открити , заведени са 5 досъдебни производства, 10 преписки, 2080 броя банкноти са иззети. От началото на годината са установени 128 случая на опити за пласиране на неистински банкноти. На 10 февруари е извършена акция от полицията в Ловеч, при която са открили фалшиви евробанкноти на стойност 205 хил. евро. Има задържано лице. Банкнотите трудно могат да бъдат разпознати, че са фалшиви. Тепърва ще се установи дали част от тях са в обращение и къде са произведени.

Относно цените на стоките от малката потребителска кошница: през последната седмица стойността й нараства с още 1 евро до 58 евро. Има възходящ тренд при плодове и зеленчуци. При зелен и червен пипер и тиквички има над 100% увеличение от началото на годината. С 30 евроцента за последната седмица е поскъпнал лимона, явно няма добра реколта, обясни Иванов. Същото се отнася и за краставици и домати, които са се увеличили с по 16 цента от началото на годината.

Зеле, моркови и лук имат ръст от по 2-3 цента.

Бананът е единственият плод с намаление - от 1 цент. При захар, брашно, яйца няма промяна. По-евтини са ориз, кисело мляко, свинско - най-вече то с 32 цента. Фасул, прясно мляко, пилешко месо отчитат между 2-4 цента увеличение. Значително поскъпване има при кашкавал - с 21 цента, сирене - с 20, масло - с 20 цента.

При започване на масово оранжерийно производство ще се успокои цената на зеленчуците. Много рядко има години с такова малко предлагане, реколтата явно не е добра, обясни Иванов.

Председателят на НСИ Атанас Атанасов обобщи окончателните данни за инфлацията през януари: месечната е 0,6%, а годишната е 3,5%. Разликата с флаш инфлацията е 0,1%.

За сравнение - хармонизираният индекс на потребителските страни е 2,3%, а 1,7% е предварителната оценка за инфлацията в Еврозоната.

На годишна основа най голямо увеличение има в категория развлечение, спорт и култура - това са ветеринарни услуги, туристически пакети, почивки, фитнес, танци. Увеличение има и при: ресторанти и хотели- с 9,2%; образователни услуги - 8%, заради вдигане на такси за различни школи и някои университети; алкохол, тютюн и наркотици - с 6%; лична грижа; храни - 6,9%.

Намаление пък има в здравеопазване, информация и комуникация и транспорт - имало е промоционални цени на телевизори, освен това горивата поевтиняха, обясни Атанасов.