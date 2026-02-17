ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 30 евро на мегаватчас падна цената на природния газ на хъба TTF

Цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" е 30,37 евро. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са на цени  30,235 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 30,456 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 30,903 евро за мегаватчас, посочва БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 17 февруари, е 30,37 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 32,42 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 30,37 евро за мегаватчас.

Цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" е 30,37 евро.

