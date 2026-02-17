Nikkei-225 закри с понижение в очакване на реч на премиера Такаичи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С понижения затвориха водещите индекси на Токийската фондова борса, като основният японски бенчмарк Nikkei-225 отбеляза четвърти пореден ден на спад, тъй като инвеститорите очакват реч на японския премиер Санае Такаичи след изборната победа на управляващата Либерално-демократическа партия, предадоха Киодо и БТА.

Водещият японски борсов индекс Nikkei-225 се понижи с 239,92 пункта или 0,42 на сто до 56 566,49 пункта в края търговията. По-широкият индекс Topix изтри 25,83 пункта или 0,68 на сто и закри на равнище 3761,55 пункта.

Най-големи спадове отбелязаха акциите на банки, компании в сектора на информация и комуникации и услуги.

Щатският долар временно поскъпна до горната граница на 153 йени в Токио, след като информациите за ранно повишение на лихвите от Японската централна банка (Bank of Japan) намаляха след като стана ясно, че икономиката на Япония е отчела по-слаб от прогнозирания растеж през четвъртото тримесечие. По-късно доларът се понижи до горната граница на 152 йени.

На фондовия пазар инвеститорите реализираха печалби след ръста от миналата седмица, стимулиран от очакванията за експанзионистка фискална политика под ръководството на премиера Санае Такаичи след убедителната победа на предсрочните избори на 8 февруари.

„Инвеститорите искат да видят какво действително ще се съдържа в речта, след като пазарът бе тласнат от политически надежди", коментира Масахиро Ямагучи от „Ес Ем Би Си Тръст Банк" (SMBC Trust Bank).

Брокери отбелязаха, че участниците на пазара също се въздържаха от активна търговия след като Уолстрийт бе затворен вчера заради отбелязването на Ден на президентите.