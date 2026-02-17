600 фирми от 12 държави участват в АГРА

600 фирми от 12 държави участват в международните изложби „АГРА", „Винария" и „Фудтех" тази година, които се провеждат от 17 до 21 февруари в Пловдив.

Те се организират от Международен панаир Пловдив и се провеждат под егидата на Министерството на земеделието и храните. Съорганизатори на мащабния форум са АГРОТЕХ, Селскостопанска академия, Съюзът на енолозите и Университетът по хранителни технологии.

Това е единственият мегафорум за селско стопанство, вино, храни и оборудване на Балканите.

34-ото издание на Международното земеделско изложение „АГРА" представя достиженията на науката, технологиите, бизнеса и политиката в аграрния сектор. Акцент тази година е прецизното земеделие.

На официалната церемония присъства зам.-министърът за земеделието Янислав Янчев, който и преряза и лентата за официалното откриване, кметът на Пловдив Костадин Димитров, народни представители и официални лица.

" И през тази година министерството ще продължи да подкрепя земеделските производители. 1 млрд. ежегодно се отделят за подкрепа на фермерите", каза Янчев. И пожела и тази година изложението да даде на българския бизнес възможност да обменя идеи, опит и нови възможности.

Пет дни панаирното градче ще бъде сцена на водещи компании и нови технологии в земеделието, винаро-лозарската индустрия и хранителната промишленост. Новата концепция с Град на виното и Град на деликатесите в отделни палати вече показва своя ефект - по-ясно профилиране на браншовете и засилен интерес от изложители. Обединяването на виното с технологиите и на храните с машините за тяхното производство създава по-благоприятна среда за професионални контакти и договаряния. Това улеснява както бизнеса, така и посетителите на изложбите, подчертават от ръководството на Международен панаир Пловдив.