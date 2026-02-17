След акцията срещу торентите със САЩ: Зам.-министър ни вади от черен списък за пиратство

Зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов ще вземе участие в публично изслушване в рамките на прегледа на закрилата на правата върху интелектуална собственост, провеждан от Офиса на търговския представител на САЩ, известен като преглед „Специален 301". Изслушването ще се състои на 18 февруари 2026 г. във Вашингтон пред специална комисия с председател помощник търговския представител по иновации и интелектуална собственост, съобщават от Министерството на икономиката и индустрията.

Българската делегация, ръководена от зам.-министър Барбалов и включваща представители на институции с компетенции в областта на закрилата на правата върху интелектуална собственост, ще представи постигнатите резултати в противодействието на незаконното онлайн разпространение на съдържание с неуредени авторски права. Основна цел на участието е изваждането на страната от „Списъка за наблюдение".

„Списъкът за наблюдение" е част от годишния доклад по „Специален 301" и включва държави, за които се счита, че не осигуряват достатъчно ефективна защита и правоприлагане в областта на интелектуалната собственост.

Преди три седмици в съвместна акция с правоохранителните органи на САЩ и Европол българските власти свалиха трите най-големи торент сайта с пиратско съдържание у нас - "Арена", "Замунда" и "Зелка".

България е включена в списъка от 2023 г. и към момента е единствената държава – членка на Европейския съюз в него.

Страната ни отчита съществен напредък и добри резултати в прилагането на мерки за защита на интелектуалната собственост. Очакванията са положените усилия да бъдат отчетени, което ще бъде важна стъпка и в контекста на процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Министерството ще продължи активната работа в партньорство с всички компетентни институции за утвърждаване на ефективна и устойчива политика в областта на закрилата на правата върху интелектуалната собственост.