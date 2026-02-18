IT, лекари, счетоводители, инженери - колко вземат в 6 града (графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нивата на заплащане за различните професии с висше образование в България варират много силно. Събрахме данни за 6 добре платени професии в 6 града. Най-големи регионални различия се получават в IT сектора

Например човек, който ръководи IT екип, може да получава заплата от 3800 до 5 хил. евро месечно във Враца, но във Варна горната граница може да достигне до над 6 хиляди евро, а в столицата дори и повече – към 8500 евро.

Разликата идва от това за каква компания става дума – българска или международна, и дали работата се извършва отдалечено, или от офис. Освен това Варна и Бургас се очертават като силни технологични хъбове, докато това не може да се каже за Враца.

Но дори в дейности, които по-пряко зависят от държавната политика и регулации, като например здравеопазването, се получават известни разлики. Например за позицията лекар, завеждащ спешно отделение в местна болница, заплатата може да е под 3 хил. евро месечно във Враца, но да достигне до над 5 хил. евро в двата морски града и дори повече в столицата. Причината тук е в

наличието на много допълнителни възможности за работа в разгара на активния летен сезон

в Бургас и Варна и в натовареността в която и да е столична болница, несравнима с тази в областен град.

Всъщност икономическият контекст на всеки областен град е различен и това добавя известни разлики в заплащането дори за напълно еднакви позиции.

Враца се очертава като град, където

разходите за живот са с около 20-30% по-ниски от столицата,

и ако IT експерт реши да работи там, дори ако е за международна компания, ще трябва да се примири с малко по-ниска заплата.

Лекарската заплата се определя от новите минимални прагове за сектора и допълнителни бонуси за отговорност и стаж.

Например за лекар без специалност, какъвто обаче завеждащият на спешното отделение няма как да бъде, минималният праг за 2026 г. е 1860 евро. Ръководителите на отделения

получават допълнителни бонуси за управление,

които варират между 250 и 500 евро за МБАЛ “Христо Ботев” във Враца. Заедно с нощните дежурства и класа за прослужено време този завеждащ може да получава около 2550 евро месечна заплата.

Не така сигурно стоят нещата за счетоводителите, притежаващи сертификат, а и изобщо за хората, които дават счетоводни или юридически консултации.

Макар че това е еднократен ефект, само за 2026 г., счетоводителите

са в пълното си право да поискат по-високи възнаграждения

заради прехода от лев към евро и необходимостта да работят и в двете валути, докато изготвят отчетите за миналата година. Стига, разбира се, да не са на постоянна работа, а да предлагат труда си като услуга. Т.е. 1800-2500 евро за Враца за тази професия трябва да се приема условно или по-скоро за долна граница.

С развитието на индустриалните зони около Враца и Мездра и недостига на технически ръководители заплатите в сектора

отбелязаха ръст от около 8% спрямо предходната година

и в момента един машинен инженер на средна ръководна позиция във Враца може да разчита на 2200 до 3200 евро месечна заплата. Която ще се увеличава в идните години паралелно с развитието на индустрията. Тъй като много инженерни кадри пътуват от София или Плевен, местните заводи във Враца често предлагат и допълнителни пакети за мобилност или релокация, които не влизат в тези цифри, а са допълнителни.

Като изключим работата в АЕЦ “Козлодуй”, който също е в енергийната сфера, позицията главен енергетик на фирма е доста привлекателна дори във Враца – има достатъчно много предприятия, които се нуждаят от такъв специалист. Защото цената на енергията за индустрията беше и продължава да е твърде висока и за тази позиция

много фирми предвиждат допълнителни бонуси

за всеки лев, спестен от енергийните разходи. В столицата пилотите имат достъп до тренажори и до много повече авиокомпании. СНИМКА: “24 ЧАСА”

В Плевен позицията главен енергетик на фирма е още по-привлекателна, защото има енергоинтензивни производства – цимент, метали и стъкло, където енергийната ефективност е много важна.

Другата особеност на Плевен е, че здравеопазването е доста по-развито – има университетска болница и множество частни клиники. Това предопределя и чувствителната разлика в заплащането на лекарската професия в сравнение с Враца.

Положението с пилотите е малко по-особено - във и около Враца няма нито гражданско, нито военно летище и очевидно, ако един пилот живее във Враца, ще трябва да пътува до местоработата си. Или пък да работи за някоя чужда авиокомпания, което означава дълги отсъствия от дома.

Не е така в Плевен. Близо до града – в Долна Митрополия, има военно-въздушно училище, а военните получиха чувствително увеличение на заплатите през 2025 г.

Освен това Плевен има доста повече предприятия и търговски фирми

в сравнение с Враца, което се отразява и като по-високо заплащане за предлагащите счетоводни услуги.

В сравнение с тези два града Варна и Бургас са с далеч по-динамично развиващи се икономики, което предопределя и по-високия размер на средните работни заплати за същите професии.

Варна например е ключова база за сезонни чартърни и редовни полети, което осигурява по-голяма заетост за пилотите и по-високи доходи. Градът е и сериозен IT център с офиси дори на международни компании.

А счетоводителите в морската столица трябва да обслужват морския бизнес, кораборемонта и логистиката, което изисква специфични познания и естествено

вдига цената на труда им

Същото се отнася и за машинните инженери и главните енергетици.

Нищо обаче не може да се сравни със столицата и нейния пазар на труда, който е необятен на фона на останалите областни градове. Например ръководителите на екипи особено в сферата на AI, Cloud архитектури или Fintech получават месечни заплати, които често надхвърлят 10 000 евро, а и нерядко има бонуси, които включват и акции в компанията.

Пилотите пък са привилегировани от това, че тук имат най-лесен достъп до тренировъчни центрове и най-голям избор от авиокомпании, за които да работят.

В София се намират и най-големите болници в страната, както и много скъпи частни клиники, което предопределя и значително по-високо заплащане дори за завеждащите спешни отделения.

В София се намират и българските централи на четирите най-големи международни одиторски фирми в света, където за мениджърските нива за сертифицирани кадри най-ниското заплащане започва там, където е най-високото за провинцията.

Инженерите в София пък често управляват високоавтоматизирани линии с R&D компоненти, което предопределя и по-високото им заплащане.

В София главните енергетици често отговарят за комплексни обекти – огромни офис сгради клас А, търговски центрове или мащабни логистични бази, което

изисква експертиза в умните мрежи и ВЕИ инсталациите

Всичко това са изисквания за висока квалификация, която естествено върви заедно с по-високо заплащане.

Не бива да се пропуска и фактът, че столицата е центърът на държавната администрация, където заплащането е най-високо, а и миналата и по-миналата година в публичния сектор имаше чувствителни увеличения на заплатите. Това предопределя и вдигане на заплатите в частния сектор, тъй като кадрите биха се пренасочили към държавна работа, ако доходите им престанат да растат.