С близо 2 млрд лв. нараснали активите на инвестиционните фондове през 2025 г.

С 1,99 млрд. лева са нараснали през миналата година активите, управлявани от местните и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България. Изчисляват се на общо 13,79 млрд. лева към края на декември 2025 г., сочат предварителните данни на Българската народна банка. Това представлява увеличение от 16,9 на сто на годишна база. На тримесечна база активите нарастват със 7,7 на сто или с 982,3 млн. лева спрямо края на септември, посочва БТА.

Общият размер на активите към края на 2025 година се равнява на 6,1 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната, спрямо 5,8 процента от БВП в края на 2024 година.

Към края на декември 2025 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 4,233 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2024 г. се увеличават с 519,5 млн. лева (14 на сто). В сравнение със септември 2025 г. активите се увеличават със 167,4 млн. лева (4,1 на сто).

Към края на четвърто тримесечие на 2025 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 336,4 млн. лева (14,7 на сто) до 2,629 млрд. лева при 2,292 млрд. лева към декември 2024 г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други нарастват с 62,5 млн. лева (11,7 на сто) до 596,3 млн. лева при 533,8 млн. лева към края на декември 2024 година.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 120,5 млн. лева (13,6 на сто) до 1,007 млрд. лева към декември 2025 година.

Към края на декември 2025 г. най-голям относителен дял в общата стойност на активите, управлявани от местните инвестиционни фондове, имат акциите и другите форми на собственост - 42,7 процента.

Към края на декември 2025 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 9,557 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 1,477 млрд. лева (18,3 на сто). В сравнение с края на септември 2025 г. размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 815 млн. лева (9,3 на сто).