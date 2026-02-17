ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С близо 31 процента по-евтин ток ще плаща бизнесът на 18 февруари

1300
С над 31 процента по-евтин е токът за бизнеса на 18 февруари Снимка: Pixabay

При средна цена от 71,58 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 18 февруари.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 103,49 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 30,83 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 76,01 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 67,14 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 99 910,55 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 116,90 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 113,06 евро (без ДДС) за мегаватчас, съобщава БТА.

