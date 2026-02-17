Нийл Буш в България заради редкоземните елементи - шанс страната ни да стане европейски хъб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът на 41-вия президент на САЩ и брат на Джордж У. Буш вижда потенциал в българските находища и минната индустрия

Американският бизнесмен и общественик Нийл Буш е на посещение в България по покана на енергийния експерт Христо Ковачки. Основната цел на визитата е разширяване на сътрудничеството между България и САЩ в сферата на добива и преработката на редки метали и редкоземни елементи, които се превръщат в стратегически ресурс за глобалната икономика.

По време на срещите си Буш подчерта, че страната ни разполага с реален потенциал да се превърне в ключов център за доставка на такива суровини за Европа.

„Има данни от предишни геоложки проучвания за наличие на ценни находища на редкоземни елементи в различни части на България. Ако тези ресурси се разработят с инвестиции, време и експертиза, България може да се превърне в централен хъб за преработка и доставка на редкоземни материали в Европа", заяви той.

Буш допълни, че според него Христо Ковачки притежава знанията и опита да бъде двигател на подобен процес.

Въглищата като източник на критични метали

Според Ковачки България може да използва съществуващата си миннодобивна база не само за производство на енергия, но и като източник на стратегически суровини.

„В България има големи залежи от въглища, които освен за енергетика биха могли да бъдат използвани и като източник на редки метали и елементи. Страната вече направи сигурни крачки в тази посока, като подписа меморандум за сътрудничество с Университета на Северна Дакота", посочи той.

По думите му развитието на тази индустрия може да се превърне в икономически спасителен пояс за миннодобивните региони.

„Ако всички обединим усилия и направим пробив, това ще даде уникален шанс на страната ни да стане лидер в Европа. Добивът на редкоземни елементи ще даде възможност на над 100 000 души в миннодобивните региони да запазят работните си места и да процъфтяват икономически", допълни Ковачки.

Стратегически ресурс за зелената икономика и отбраната

Редкоземните елементи са незаменими за редица ключови индустрии. Те се използват в електрически автомобили, вятърни турбини, самолетостроене, електроника, военни технологии и системи за отбрана. Бурното развитие на зелената трансформация допълнително увеличава глобалното търсене.

В момента пазарът е силно концентриран. Китай произвежда около 90 процента от световните редкоземни елементи и контролира голяма част от преработката им, въпреки че притежава приблизително 60 процента от резервите.

„След началото на търговската война нещата се промениха и Китай все по-често използва тези ресурси като инструмент за влияние. Затова САЩ и Европа трябва да търсят алтернативни източници за добив и доставка", заяви Буш.

Дигитализация на суровините: първи токен за редки метали

По време на визитата си той съобщи и за нова инициатива в САЩ, свързана с дигитализацията на ресурсния сектор. Наскоро е емитиран първият в света токен, обезпечен с редки метали и елементи.

Според Буш това представлява значителна стъпка към т.нар. токенизация на реални активи в сферата на критичните минерали. Технологията позволява пълна проследимост на суровините от мината до крайния пазар.

Платформата включва автоматизирани механизми за съответствие с регулациите, особено за отбранителните и чувствителните пазари. Сред тях са проверка на произхода спрямо ограничени юрисдикции, санкционен скрининг и верификация на инвеститорите.

Очаква се подобни инструменти да направят веригите за доставки по-прозрачни, сигурни и ефективни.

Кой е Нийл Буш

Нийл Буш е американски бизнесмен, филантроп и общественик. Той е син на 41-вия президент на САЩ Джордж Хърбърт Уокър Буш и брат на 43-тия президент Джордж У. Буш.

Основател е и председател на Фондация „Джордж Х. У. Буш" за ангажирано гражданство, която работи в сферата на образованието, международното сътрудничество и устойчивото развитие. Буш участва активно в глобални форуми, подкрепя технологични иновации в ресурсната индустрия и е инициатор на публично-частни партньорства в ключови сектори на новата икономика.

Посещението му в България идва в момент, когато Европа ускорено търси собствена ресурсна независимост в областта на критичните суровини. Ако заявените намерения се реализират, страната ни може да се окаже в центъра на една от най-важните индустрии на XXI век.