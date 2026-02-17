Германия и Франция искат опростяване на финансовите правила на ЕС

Европейската комисия да представи амбициозен пакет от мерки за „опростяване на финансовите услуги" с цел правилата на ЕС да станат по-лесни за спазване и по-малко обременяващи за фирмите, призовават Франция и Германия. Това пише в писмо, изпратено в петък до еврокомисаря по финансови услуги и Съюз на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк, до което Ройтерс е получила достъп, посочва БТА.

В него германският министър на финансите Ларс Клингбайл и френският му колега Ролан Лескюр посочват няколко области, в които е възможно опростяване на законодателството на ЕС относно финансовите услуги, като същевременно се гарантира финансова стабилност.

Финансовите министри от Франция и Германия отбелязват, че отделни селективни промени в бъдещото законодателство не са достатъчни, като ЕС трябва да опрости и вече действащите правила, за да укрепи единния пазар за финансови услуги и подобряване на глобалната конкурентоспособност на европейските институции.

Сред конкретните предложения се открояват опростяване на отчетността, така че една финансова трансакция да се отчита само веднъж, използване на утвърдени пазарни практики вместо допълнителни регулации и премахване на неизползвани делегирани правомощия, както и опростяване на отчетността по отношение на киберсигурността.

В писмото Ларс Клингбайл и Ролан Лескюр добавят, че подготвят предложения за регулирането на банковия сектор, които „своевременно ще бъдат обявени пред ЕК".