Димитър Главчев: Сметната палата пое нови ключови отговорности след закриването на антикорупционната комисия

Новите отговорности на Сметната палата, свързани със закриването на Комисията за противодействие на корупцията и прехвърлянето на голяма част от нейната дейност към одитната институция, показват високо доверие към нея. Сметната палата вече е в процес на структурно и организационно имплементиране на тези нови задължения в дейността си. Това заяви Димитър Главчев, председател на Сметната палата, по време на срещата с представители на мисията на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OCCE). Мисията е в България във връзка с предстоящите парламентарни избори у нас.

В срещата взеха участие и Маргарита Николова, заместник-председател на Сметната палата, и Екатерина Перчева, директор на одитна дирекция „Специфични одити".

Сметната палата полага всички усилия да съдейства за осигуряване на необходимата публичност и прозрачност на финансирането на участниците в изборите както по време на самите кампании, така и след приключването им, като ангажира много сериозен кадрови ресурс и проверява огромен обем информация, обясни г-н Главчев.

Институцията се стреми да осигурява максимална прозрачност според правомощията си по няколко начина – чрез публикуване на информация по време на самата кампания в Единния регистър по Изборния кодекс, включително за дарителите и направените дарения, чрез публикуване на отчетите на участниците в изборите след приключване на кампанията и накрая чрез одит, при който проверяват декларираните приходи и извършените разходи от участниците в изборите.

Освен по Изборния кодекс, Сметната палата има отговорности и по Закона за политическите партии, където проверява ежегодно годишните финансови отчети на политическите партии и предоставеното им имущество. Сметната палата обаче има механизми да засича несъответствия, свързани с неправомерно ползване на имоти от политическите субекти на общинско и областно ниво, и чрез други видове одити – финансовите одити и одитите за съответствие, заяви Димитър Главчев.

В кръга на задължените лица, които трябва да подават декларации за доходи и имущество в Сметната палата, са и председателите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, техните заместници и представляващите партията лица, уточни още председателят на Сметната палата.

За да могат да участват в избори, Сметната палата издава на политическите партии удостоверения за представените и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години. Г-н Главчев уточни, че за улеснение на участниците в избори, от 2 години тези удостоверения са предоставят по служебен път от Сметната палата на Централната избирателна комисия.

По време на срещата бе заявено също, че е необходимо законодателно изменение, свързано с прага от 1000 лв. приходи и разходи, над който задължително сега се извършва одит на участник в изборите. Този праг трябва да бъде увеличен, тъй като той е приет преди много години, днес вече е твърде нисък и с него трудно може да бъде спазван принципът разходи-ползи при извършване на одитите.

Важни срокове за подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) от участниците в изборите бяха споменати по време на срещата - до 5 дни след откриване на кампанията, и след това в 7-дневен срок всяка новопостъпила информация.

Разяснени бяха и други важни моменти от финансовия контрол. Участниците в изборите са задължени подадат отчети за приходите и разходите, които се публикуват на интернет страницата на институцията, както и информацията, предоставена от доставчиците на услуги. Сметната палата извършва одит на декларираните приходи и отчетените разходи. По време на одита се изисква информация от НАП и НОИ за съответствие на произхода на средствата, когато даренията надхвърлят 1000 лв.

Одитните доклади на Сметната палата за съответствието на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с кампаниите също са публични и всеки може да се запознае с констатациите от тях, като същото се отнася и за одитните доклади по Закона за политическите партии.

За установените нарушения Сметната палата осъществява административно наказване.