4,4 милиарда евро гръцки инвестиции и стокообмен за 6 милиарда през 2025 г. в България

Нивото на икономическо сътрудничество между България и Гърция бележи исторически върхове, като преките чуждестранни инвестиции от южната ни съседка възлизат на 4,4 милиарда евро. Тези данни изнесе посланикът на Гърция в София, Мариос Лимберопулос, по време на неформална среща с бизнес делегация в хотел „София Балкан".

Посланик Лимберопулос подчерта, че двустранната търговия продължава възходящия си тренд, като по предварителни данни за 2025 г. тя възлиза на приблизително 6 милиарда евро. Този обем превръща Гърция в един от най-ключовите търговски партньори на страната ни.

Посланикът подчерта, че еврото (въведено в България през януари 2026 г.) е премахнало валутния риск за гръцките инвеститори, което е довело до ръст на инвестиционните потоци. Гърция запазва позицията си на третия най-голям инвеститор в България за 2025 г. с нетен приток от над 317 млн. евро само за първите девет месеца на годината.

Общо 18 000 фирми с гръцко участие са вписани в българските регистри. От тях 3 500 компании са активно работещи на българска територия, осигурявайки заетост и добавена стойност за икономиката. 70% от всички регистрирани компании са със седалище в Благоевград, регион, граничещ с Гърция. Регионът се утвърждава като естествен логистичен и производствен хъб за бизнеса, търсещ по-добра оперативна среда в рамките на единния европейски пазар.

Откривайки срещата, заместник-министърът на вътрешните работи в Гърция (сектор Македония-Тракия), Константинос Гкулекас, подчерта, че гръцкото присъствие в България създава много плодородна почва за сътрудничество, като същевременно призова двете страни да се възползват от близостта си. „Тук има друга Гърция, която е активна и ние вече имаме основа, която да продължим", каза той.

Срещата, проведена на 16 февруари 2026 г. в хотел „София Балкан Палас", е част от мащабен бизнес форум, организиран по повод официалното посещение на делегация от Северна Гърция. Това събитие бележи нов етап в икономическото партньорство, засилено от пълноправното приемане на България в Шенген и Еврозоната от януари 2026 г.

В срещата участваха над 40 гръцки компании и представители на пристанищата в Солун, Кавала и Александруполис, както и близо 180 български фирми.

Форумът бе организиран със съдействието на Гръцкия бизнес съвет в България (HBCB) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП).