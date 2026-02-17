Warner Bros започна преговори с Paramount за 108 млрд. долара

„Уорнър Брос Дискавъри" (Warner Bros Discovery) обяви днес, че ще проведе седемдневни разговори с „Парамаунт" (Paramount), за да обсъди офертата за поглъщане, която се конкурира с предложението на „Нетфликс" (Netflix), предаде Франс прес.

„Нетфликс" предостави на „Уорнър Брос Дискавъри" ограничено освобождаване от отговорност, което му позволява да участва в дискусии с „Парамаунт Скайденс" (Paramount Skydance) за седемдневен период, приключващ на 23 февруари 2026 г. Така „Парамаунт" получава възможност да представи най-добрата си оферта, която ще е окончателна, обяви „Уорнър" в комюнике.

През този период „Уорнър" ще започне дискусии с „Парамаунт", за да получи разяснения по офертата. „Нетфликс" си запазва правото да изравни новата оферта на „Парамаунт", се посочва в комюникето.

„Уорнър" потвърди предпочитанието си към офертата за поглъщане на „Нетфликс" и обяви, че извънредното общо събрание, на което акционерите ще вземат решение за сделката, ще се проведе на 20 март, съобщава БТА.

Сагата за поглъщането на „Уорнър Брос" се развива от няколко месеца, противопоставяйки два гиганта в развлекателния сектор. В края на октомври „Уорнър" съобщи официално, че е отворена за оферти за поглъщане, преди да обяви в началото на декември споразумение с „Нетфликс".

„Парамаунт" първа изрази интереса си, но управителният съвет на „Уорнър Брос Дискавъри" многократно отхвърли офертите й. Компанията предлага да поеме контрола над цялата група с всички нейни телевизионни мрежи, включително Си Ен Ен (CNN), а „Нетфликс" се интересува само от филмовото студио „Уорнър Брос" и цялото портфолио на Ейч Би О (HBO) - мрежи и стрийминг платформата на Ейч Би О Макс (HBO Max).

„Парамаунт" предлага 108 милиарда долара, включително изплащане на дългове, а „Нетфликс" - 82,7 милиарда долара.

„Парамаунт" подобри допълнително офертата си на 10 февруари, като предложи да плати на акционерите на „Уорнър" по 0,25 долара на акция за всяко тримесечие след 31 декември 2026 г., през което сделката не е финализирана. Тя също така предложи да финансира таксата за прекратяване на споразумението на стойност 2,8 милиарда долара, която трябва да бъде изплатена на „Нетфликс