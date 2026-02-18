Печелим почти двойно повече от парите си, ако купуваме ДЦК

Средната лихва от депозит е 1,5%, а от държавни облигации - 3,5%

7-членна комисия ще координира пускането на боновете на пазара преди края на 2026 г.

Почти двойно повече печелим от спестените си пари, ако вместо да ги оставяме на депозит в банка, купуваме с тях държавни ценни книжа. В последните си дни кабинетът в оставка обяви за обществено обсъждане проект за създаване на координационен център, който да организира и контролира покупката на държавни съкровищни бонове на борсата.

Срокът за обществено обсъждане е съкратен на 14 дни,

което според мотивите на финансовата министърка Теменужка Петкова се налага, тъй като възможността за покупката на ДЦК от граждани е част от реформите, предвидени в плана за възстановяване и устойчивост и крайната дата за провеждане на първия аукцион е преди 31 декември 2026 г.

В парламента пък отлежава проект за промени в Закона за държавния дълг с вносител председателя на бюджетната комисия Делян Добрев. В него се предлага минимум два пъти годишно финансовото министерство да пуска специални емисии ДЦК, които да се купуват само от граждани.

Гражданите ще могат да купуват ценните хартийки на специална онлайн платформа и в пощите. За пазаруване през платформата ще се изисква да имат електронен подпис. През пощата пък ще става със заявление и плащане при получаването им.

За сделката няма да се дължат такси или комисиони

Проектът, публикуван на сайта strategy.bg, предвижда създаването на координационен съвет за организация на процеса по първично публично предлагане на ДЦК на индивидуални инвеститори. Той ще е от 7 члена, като това по право ще са подуправител на БНБ, зам.-министър на финансите, зам.-шеф на Комисията за финансов надзор, зам.-министрите на транспорта и съобщенията и на електронното управление и директорите на дирекции “Фискални услуги” на БНБ и “Държавен дълг” на Министерството на финансите.

В условията на ниски лихви покупката на държавни съкровищни бонове е възможност за инвестиция. Тя съчетава висока сигурност, защото ДЦК са гарантирани от държавата, а рискът тя да фалира е минимален. Доходът от лихви и капиталови печалби, получен на регулярен пазар, не се облага с данък. Доходността им е по-добра от тази на депозитите.

За разлика от облигациите, придобити на аукциони, които не могат да се продават преди падеж, държавните ценни книжа на борсата могат да се продават по всяко време. Тъй като няма ограничения за сумите, те са достъпни и за малки инвеститори.

Въпреки че се смятат за нискорискови, трябва да се знае, че има някои рискове. Има например лихвен риск, т.е.,

ако лихвите се вдигнат, цената на вече издадените бонове пада

Ако инфлацията е по-висока от доходността по ДЦК, реалната печалба намалява. Ако няма достатъчно купувачи на борсата, продажбата може да стане по-бавно и това също е риск.

Сравнението с банковите депозити към момента обаче показва, че държавните ценни книжа имат средно 3,5% годишна доходност, а депозитите 1,5%.

Ако с налични 5000 евро например се купят 3-годишни ДЦК, инвестицията ще расте така: първата година сумата ще стане 5175 евро, втората - 5356 евро, и на третата година ще е 5544 евро, т.е. печалбата ще е 544 евро.

Ако същата сума се даде на депозит в банка, първата година тя ще се олихви до 5075 евро, втората - 5151 евро, а третата - 5228 евро, т.е. този депозит ще е донесъл 228 евро печалба. Разликата е 316 евро в полза на държавните ценни книжа, т.е. печалбата е почти двойно по-голяма.