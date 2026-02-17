Рекордна година за туризма в България - в топ 10 сме в Европа (Обзор, графика)

За първи път са регистрирани над 9,5 млн. туристи

Рекодна за туризма 2025-а година отчита България - ръст се наблюдава както на броя на туристите, така и на нощувки и на приходи. Това ни нарежда сред топ 10 държави в Европа според предварителните данни на Евростат за броя на нощувките, като увеличението е приблизително двойно по-високо от средното за ЕС.

Данните бяха публикувани от НСИ, а министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош ги представи пред медии след последното заседание на кабинета във вторник.

През 2025 г. в местата за настаняване в страната са регистрирани над 9,5 млн. туристи - ръст от 5,8% спрямо 2024 г. Такъв голям брой се случва за първи път. Увеличението е както на българските (с 2,9% до 5 363 922), така и на чуждестранни туристи (с 9,8% до 4 140 353). Това е силен показател за развитието на сектора и означава, че той

напълно се е възстановил след пандемията

- спрямо 2019 г. увеличението е с 16,1%, подчерта министър Боршош. Това се дължало на засиленото сътрудничество с общините и бранша през последните месеци. Туристическият сектор вече е преминал етапа на възстановяване и е навлязъл в нова фаза на развитие, в която основното предизвикателство ще бъде не стабилизирането, а надграждането на постигнатите резултати, категоричен беше Боршош.

Той обърна внимание и на доброто представяне на няколко ключови пазара.

Най-голямо увеличение има при туристите от Турция

- с 61,9% спрямо 2024-а, следвани от тези от Израел - с 30,3%. 24,3% повече германци са дошли в България миналата година, както и 13,8% повече италианци. Туристите от Франция също са с над 10% повече (виж графиката).

Като абсолютна стойност обаче най-много посетители имаме от Румъния - 984 092, а на второ място е Германия - 306 537.

Данните показват положителна тенденция и извън активните летни месеци, отбеляза Боршош. През април ръстът на годишна база е 5%, през май - 7,8%, през септември - 5,2%, а през октомври е 11%. По думите на министъра това се дължи на целенасочени кампании за насърчаване на пътуванията извън пиковия сезон и диверсификацията на туристическия продукт.

Общият брой нощувки достига над 28,8 млн., което е увеличение от 4,2% на годишна база спрямо 2024 г. Приходите от входящ туризъм за периода януари–ноември 2025 г. възлизат на близо 3,9 млрд. евро, или с 6,4% повече спрямо същия период на 2024 г.

От друга страна, пътуванията на българите в чужбина през 2024 г. са били 8 796 800, което е било със 7,9% повече от 2023 година. 40,8% от тях са с цел почивка и екскурзия.