България се присъединява към делото на Италия срещу “Райънеър”

Страната ни с интерес да се стигне до еднакво и точно прилагане на правото на ЕС

Казусът стига до съда на ЕС, след като Рим наложи глоба от 225 млн. евро на нискотарифната компания, а превозвачът заведе дело срещу италианската комисия за защита на конкуренцията, защото не са ѝ предоставени важни документи за процеса

България ще се включи в делото, което се води между авиокомпанията “Райънеър” и италианската държава. Поводът за него е гигантската глоба от 255 млн. евро, която италианският орган за защита на конкуренцията (AGCM) наложи на 23 декември 2025 г. на Ryanair DAC, солидарно с компанията - майка Ryanair Holdings plc.

Във вторник българското правителство в оставка прие становище на Министерството на външните работи, че страната ни ще се включи в делото, за да се стигне до еднакво и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Това е дело на Ryanair срещу италианската комисия за защита на конкуренцията, че не е предоставила в пълнота делото срещу тях. Компанията претендира, че липсва документ, с който италианските власти искат от ирландските си колеги да извършат обиски в офисите на ирландския нискотарифен превозвач. Дали предоставянето на подобни документи е позволено, или не, е казусът пред съда на ЕС, а България е заинтересована това да се изясни.

Според антимонополния орган на Ботуша

нискотарифният авиопревозвач е

злоупотребил с господстващото си положение

на пазара в Италия. За да стигнат до това заключение, експертите близо две години са изследвали търговските практики на компанията, която не е давала възможност на агенциите за продажба на билети да ги продават за нейните полети.

Според AGCM “Райънеър” заема господстваща позиция на пазара на редовни пътнически въздушни превози до и от Италия както по вътрешни, така и по европейски маршрути. Регулаторът изтъква, че компанията превозва между 38 и 40% от всички пътници по тези линии.

AGCM описва, че през април 2023 г. авиокомпанията започва да въвежда процедури за лицево разпознаване на потребителите, закупили билет чрез посредник.

Това обаче била само една от пречките. “Райънеър” започнала да

блокира и затруднява плащанията

от онлайн туристически агенции,

изтривала масово акаунти, свързани с резервации, и ограничавала достъпа до системата за резервации.

През 2024 г. “Райънеър” затегнала още повече възможността билети за нейни полети да се продават по друг начин освен директно - въвела партньорски договори с агенции с клаузи, които ограничавали възможността те да комбинират полети на “Райънеър” с тези на други авиокомпании. И възпрепятствала предлагането на пакетни услуги - например застраховка, туристически пакет и др., тъй като самата нискотарифна компания ги предлага.

Паралелно с това “Райънеър” провеждала агресивна комуникационна кампания срещу агенции, които не подписват договори с нея, наричайки ги “пиратски”.

Според италианската държава действията на авиокомпанията са довели до ограничаване на конкуренцията на пазара на туристически услуги, намаляване на способността на онлайн агенциите да привличат интернет трафик, невъзможност за свободно комбиниране на полети, ограничен избор и потенциално по-ниско качество на предлаганите пакети.

“Райънеър” обяви, че незабавно ще обжалва решението и глобата, които определя като “юридически несъстоятелни” и “абсурдни”. Компанията се позовава на решение на милански съд от януари 2024 г., което е постановило, че

моделът на директна дистрибуция на

“Райънеър” е в полза на потребителите

и води до по-ниски цени. Освен това превозвачът атакува заключението на италианския антимонополен орган за начина, по който изчислява пазара.

Главният изпълнителен директор на авиопревозвача Майкъл О’Лиъри заяви, че ако решението не бъде отменено, това би означавало, че регулаторът се поставя “над съдилищата” и подкопава принципите на защита на потребителите.

“Райънеър” вече е инструктирала своите адвокати да подадат жалба срещу решението. Процедурата ще премине през административните съдилища в Италия и може да отнеме години. До окончателно съдебно решение глобата остава в сила, но изходът от делото може да има значителни последици за целия европейски авиационен сектор, убедени са експерти.

Това е и най-сериозният досега сблъсък между “Райънеър” и регулаторен орган в държава от ЕС.

Досега оплакванията срещу авиопревозвача бяха предимно от пътници най-вече заради рестрикциите за размера на багажа и други ограничения и лоши практики.

Възможността България да влезе в делото най-вероятно ще има резултат предимно за пътническите агенции. Когато сега пътник купува билет за “Райънеър” или за “Уизеър” от агенция, плащането става с неговата кредитна карта или тази на фирмата продавач, а парите директно влизат в сметките на авиопревозвача. Така се заобикаля българската хазна и в нея не влиза и евроцент от трафика им от България. При продажба на билети на редовни авиокомпании разплащането се извършва от агенцията и минава през системата на IATA (Международната асоциация за въздушен транспорт).

В същото време у нас и двете авиокомпании имат доста голям дял от полетите. Наскоро от летище “Васил Левски” в София съобщиха, че нискотарифните авиокомпании държат 60% от трафика.

На този фон все повече големи авиопревозвачи напускат София. “Ер Франс”, която 50 години е летяла до България, от три години е спряла полетите си. “Бритиш еъруейз” имаше 10 полета дневно, сега е с 3, същото намаление е и при катарските авиолинии.

Шумни скандали заради

компанията и в София

Два тежки конфликта на “Райънеър” с пътници на летището в София белязаха миналата година. През юли 2025-а скандал с коленичила и плачеща жена обиколи света. Причината бе, че куфарът ѝ не се събрал в шаблона на авиокомпанията, с който се мери размерът на ръчния багаж. Отказан ѝ е достъп до самолета, тъй като според служители на компанията била и агресивен пътник, което свидетели на скандала отрекоха.

Вицепремиерът Гроздан Караджов заяви тогава, че наземният оператор ще бъде глобен с максимален размер заради грубото отношение към пътничката. А на 25 юли м.г. Караджов внесе сигнал в Комисията за защита от дискриминация заради случая на българско семейство с трудноподвижно 9-годишно дете, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка. По думите на министъра опитът на “Райънеър” да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив. Самата авиокомпания отказа да признае каквато и да е вина.

После на изслушване в парламента Караджов сподели, че от нискотарифния авиопревозвач се държат арогантно към правителствата не само у нас и се налага глобите за такива случаи да се увеличат 10 пъти.

