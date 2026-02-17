Американският енергиен министър: Ще продължаваме да снабдяваме Европа с втечнен газ на достъпни цени

САЩ ще продължат да снабдяват Европа с втечнен природен газ на ниски цени, заяви днес американският министър на енергетиката на САЩ Крис Райт, цитиран от Ройтерс.

„Можем ли да продължим да снабдяваме Европа на много ниски цени? Абсолютно и то за дълго време", каза Райт на конференция в Париж, организирана от Френския институт за международни отношения.

Американският енергиен министър коментира още и механизма за корекция за въглеродни емисии при внос на определени стоки в ЕС, като каза, че той би направил твърде рискован износа на газ за Европа.

„Свързаните (с този механизъм) санкции биха направили твърде рискован износа на природен газ за Европа", подчерта Райт, съобщава БТА.

Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) се прилага за някои вносни стоки в ЕС, включително стомана и цимент. Тя не се прилага за внос на газ или втечнен природен газ, уточнява Ройтерс.

МКВЕГ е инструмент в областта на климата за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии. Това изместване възниква, когато разходите за въглеродни емисии водят до местенето на промишлеността от ЕС в държави извън ЕС или когато вносът от тези държави заменя нискоемисионни продукти от ЕС.

Говорейки за климатични мерки на международно ниво, Райн предупреди, че ако Международната агенция по енергията (МАЕ) настоява за такива, то САЩ няма да участват, като добави, че Вашингтон не се нуждае от предлагания от организацията сценарий за нулеви емисии. Той подчерта, че Вашингтон все още не е доволен от направените досега промени от МАЕ.

По отношение на ядрената енергетика, Райт заяви, че ще бъде възобновено обогатяването на уран в САЩ, частично с партньори от Франция.

Френската компания за ядрени горива „Орано" (Orano) през януари получи финансиране от 900 милиона долара от Министерството на енергетиката на САЩ, за да помогне за „изграждането на съоръжение за обогатяване на уран" в щата Тенеси.