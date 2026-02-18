Mercedes-Benz и NVIDIA избраха София за тестове на автономни S-класи?

Три тестови автомобила Mercedes-Benz S 580 с технологии за автономно управление предизвикаха сериозен интерес в социалните мрежи. Повод за вниманието стана публикация на Огнян Попов, основател на таксиметровата услуга Volt.

Снимките са заснети пред хотел Новотел София, разположен на столичния булевард Цариградско шосе. На кадрите се виждат три луксозни седана с германска регистрация, оборудвани с множество сензори, камери, лидарни системи и радари – част от комплекса технологии, необходими за автономно придвижване.

Появата на автомобилите в София породи спекулации, че става дума за пътни тестове на най-новите системи за самостоятелно управление, съобщава "dizzyriders".

Става въпрос за тестови екземпляри за четвърто и пето ниво автономност – с малко и с никакво участие от страна на водача. Няма официална информация дали Mercedes и NVIDIA ще тестват колите у нас или лимузините минават транзитно. Във всеки случай не за първи път в София засичаме тестови Mercedes-и. Преди три години Mercedes докара у нас автономна версия на предишното поколение W222. Все пак разработчикът на операционната система на повечето съвременни Merc-ове е компанията Visteon, чийто най-голям офис е на бул. Цариградско шосе в столицата.