ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стратегия за подкрепа на източните региони на ЕС, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22306668 www.24chasa.bg

Бокс офисът на Китай за Пролетния фестивал надхвърли 1 млрд. юана

КМГ

2808
Снимка: Китайска медийна група

Бокс офисът на Китай за Пролетния фестивал през 2026 г., включително предварителните продажби, е надхвърлил 1 млрд. юана (около 144 млн. щатски долара) до вторник сутринта, само три дни след началото на деветдневния празник, според данни от индустрията, съобщи КМГ.

Празничният период на Китайската нова година, който започна миналата неделя, е един от най-важните периоди на втория по големина филмов пазар в света.

През тазгодишния празничен сезон има разнообразна селекция от филми, обхващаща жанрове като комедия, екшън, анимация и научна фантастика, като по този начин се предлага на публиката богато и разнообразно кинопреживяване.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)