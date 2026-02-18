Петролът поскъпва умерено в азиатската търговия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола се стабилизираха в азиатската търговия преди обед, след като спаднаха с около 2 процента вчера. Инвеститорите анализират напредъка около преговорите между САЩ и Иран, но са предпазливи относно перспективите за окончателно споразумение, което би могло да облекчи опасенията относно петролните доставки, информира Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 23 цента или 0,34 на сто до 67,65 долара за барел към 06:12 часа българско време, посочи БТА.

Котировките на американския лек суров петрол поскъпнаха до 62,52 долара за барел, което представлява увеличение с 19 цента или 0,3 на сто. Цените и на двата сорта се стабилизират около двуседмичен минимум.

Иран и САЩ постигнаха взаимно съгласие за "ръководните принципи" по време на приключилия снощи втори кръг преговори между Техеран и Вашингтон за иранската ядрена програма. Напредъкът не означава, че скоро ще бъде постигнато споразумение, заяви иранският външен министър Абас Арагчи след преговорите в Женева.

Редица анализатори обаче останаха скептични относно потенциала за по-нататъшен напредък по преговорите, посочва Ройтерс.

„Цените на суровия петрол изглеждат готови за техническо възстановяване... Въпреки това, окончателното споразумение (между САЩ и Иран) остава далечно, а пазарите остават предпазливи относно трайността на дипломатическия импулс", заяви Суганда Сачдева, основател на базираната в Делхи изследователска компания "Ес Ес УелтСтрийт" (SS WealthStreet).

Консултантска фирма "Юрейжа груп" (Eurasia Group) определи вчера вероятността САЩ да нанесат военни удари срещу Иран до края на април на 65 процента.

Влияние върху цените на петрола оказаха също съобщенията в руски медии, че производството в петролното находище „Тенгиз" в Казахстан, едно от най-големите в света, се увеличава след прекъсване на работата му през януари.

Очаква се добивите от „Тенгиз" да достигнат пълния си капацитет до 23 февруари, съобщиха източници пред Ройтерс.