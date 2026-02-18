Meta закрива сайта Mesenger.com

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Meta планира да закрие самостоятелния сайт Messenger.com през април, с което ще прекрати възможността услугата да се използва отделно през браузър, съобщиха от компанията.

След промяната достъпът до съобщения през уеб ще бъде възможен само чрез фейсбук профил. Потребителите, които досега са използвали Messenger без активен фейсбук акаунт, ще могат да продължат комуникацията единствено чрез мобилното приложение. При опит за отваряне на Messenger.com, страницата автоматично ще пренасочва към facebook.com/messages, където интерфейсът остава почти непроменен.

Компанията не посочва конкретни причини за решението. През декември миналата година бяха спрени и приложенията на Facebook Messenger за Windows и macOS.

Така занапред използването на Messenger през браузър ще бъде възможно само през платформата на Facebook, без отделен уебсайт за услугата.