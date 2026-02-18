ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението по пътя ІI–73 край село Лозарево

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22307056 www.24chasa.bg

Meta закрива сайта Mesenger.com

4432
Meta закрива Mesenger.com СНИМКА: Pixabay

Meta планира да закрие самостоятелния сайт Messenger.com през април, с което ще прекрати възможността услугата да се използва отделно през браузър, съобщиха от компанията. 

След промяната достъпът до съобщения през уеб ще бъде възможен само чрез фейсбук профил. Потребителите, които досега са използвали Messenger без активен фейсбук акаунт, ще могат да продължат комуникацията единствено чрез мобилното приложение. При опит за отваряне на Messenger.com, страницата автоматично ще пренасочва към facebook.com/messages, където интерфейсът остава почти непроменен.

Компанията не посочва конкретни причини за решението. През декември миналата година бяха спрени и приложенията на Facebook Messenger за Windows и macOS.

Така занапред използването на Messenger през браузър ще бъде възможно само през платформата на Facebook, без отделен уебсайт за услугата.

Meta закрива Mesenger.com СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание