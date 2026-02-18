Мартениците - истории чрез форми, текстури и материали. От традиционни гривни и елегантни елементи, до смели комбинации и ръчно изработени детайли. Всяка пролет наближава с едно познато очакване и искрена усмивка – да ни подарят мартеница, символ на чистото начало с пожелание за здраве. Днес мартеницата не е просто обичай. Тя съхранява смисъла на традицията като едновременно с това отразява и духа на времето.

Повече от 210 вида мартеници

Екипът на „Фантастико" е приготвил разнообразни продукти и начини да зарадвате близки и приятели. Статистиката през годините сочи, че най-предпочитаните мартеници в супермаркетите на българската семейна компания са гривните. Не липсват и по-смели предложения.

„Тази година предлагаме много мартеници с различни популярни анимационни герои. По-различни интерпретации са мартениците - брошки, обеци, фиби, диадеми и дори ключодържатели. Предлагаме мартеници за дома – висящи Пижо и Пенда, венци, дървени украси, лъжички и вилици с традиционни български символи, сред тях: вретено, чесън, люти чушки, подкова, чанове и много други", казва Цветелина Неделчева, продуктов мениджър във „Фантастико груп".

Традиция или модна тенденция?

Мартениците могат да се превърнат в истински моден аксесоар. Вместо традиционните усукани конци, производителите често залагат на изненадващи модели и комбинации, които впечатляват клиентите. Сред по-смелите предложения попада и ароматизаторът за кола.

Снимка: „Крафти“ ЕООД

„Обикновено част от клиентите се влияят от Китайската нова година и кое животно е на почит за периода. Според китайския зодиак сега сме в годината на „огнения кон" и може да се каже, че тук имаме среща с модата, която обединяваме с българската традиция. На стелажите във „Фантастико" можете да видите разнообразие от подкови - за дома и офиса, по-малки сувенирни с магнит, както и гривни. Не трябва да забравяме, че подковата, според българските вярвания, е символ на късмет", казва Андрей Христов, управител на „Крафти" ЕООД.

Снимка: „Крафти“ ЕООД

Мартеници с история и кауза

Във „Фантастико" се продават и специални ръчно изработени мартеници с кауза на социалното предприятие „Оле Мале". Те се изработват от близо 70 родители на деца с увреждания и хора от уязвими групи от цяла България с една мисия – да създадат възможност за по-добър живот на хора с различни възможности, които благодарение на тази работа започват да вярват в уменията си и съществуването на доброто.

Снимка: фондация „Оле Мале"

„Сътрудничеството ни с „Фантастико" дава реален шанс за доходи на хората от уязвими групи, с които работим, а и дава огромна видимост на каузата ни вече много години. Когато някой купи мартеница на „Оле Мале" от „Фантастико", той не просто спазва българската традиция. Той става част от човешка история – за достойнство, за труд и за възможности. Така тази мартеница се превръща в много специална и може да бъде подарена с пълно сърце", казва Павлина Петрова, председател на фондация „Оле Мале".

Снимка: фондация „Оле Мале"

Екипът на българската търговска верига е помислил за всички. За тези, които искат да изпратят мартеници до близки и приятели в чужбина. Или пък за клиентите, които не обичат да пазаруват в последния момент. Затова в супермаркети „Фантастико" мартениците са изложени на щандовете още от началото на януари - с послание за здраве и надежда за всеки.