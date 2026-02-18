ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха подпалвач от Раковски, опожарил чужда кол...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22307879 www.24chasa.bg

Любомир Дацов: Проблем е отказът от правене на антиинфлационна политика, не инфлацията

3000
Любомир Дацов КАДЪР: NOVA

"Има проблем с инфлацията, но не е толкова съществен. При измененията и нагаждането на икономиката към обстоятелства това е нещо нормално. Има обаче отказ от правене на антиинфлационна политика, което вече е проблем", коментира пред NOVA NEWS Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България.

„Хората могат да направят разлика кой ги мами с популистки обещания и популистко говорене и кой действително разбира какво трябва да се прави", каза Дацов и допълни, че когато някой политик използва термина „антиинфлационна политика“ той знае какво прави.

"Когато някой говори за контрол на цените, знайте, че това ще го платите скъпо”, предупреди Дацов.

Според Фискалния съвет на България  има четири възлови области, в които служебното правителство трябва да събере информация и да напише доклади, за да може следващото редовно правителство за започне работа с „летящ старт”, каза Дацов и уточни, че това са хоризонтална административна реформа, реформа в пенсионното осигуряване, реформи в здравеопазване и образование, където нещата изискват отново да бъдат направени преоценки на моделите на съществуване.

"За вдигането на заплатите с 5%, както беше гласувано, няма пари, затова не е направено", смята още той.

„Тези пари не могат да бъдат осигурени със сегашния закон", коментира Дацов.

Любомир Дацов КАДЪР: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание