Любомир Дацов: Проблем е отказът от правене на антиинфлационна политика, не инфлацията

"Има проблем с инфлацията, но не е толкова съществен. При измененията и нагаждането на икономиката към обстоятелства това е нещо нормално. Има обаче отказ от правене на антиинфлационна политика, което вече е проблем", коментира пред NOVA NEWS Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България.

„Хората могат да направят разлика кой ги мами с популистки обещания и популистко говорене и кой действително разбира какво трябва да се прави", каза Дацов и допълни, че когато някой политик използва термина „антиинфлационна политика“ той знае какво прави.

"Когато някой говори за контрол на цените, знайте, че това ще го платите скъпо”, предупреди Дацов.

Според Фискалния съвет на България има четири възлови области, в които служебното правителство трябва да събере информация и да напише доклади, за да може следващото редовно правителство за започне работа с „летящ старт”, каза Дацов и уточни, че това са хоризонтална административна реформа, реформа в пенсионното осигуряване, реформи в здравеопазване и образование, където нещата изискват отново да бъдат направени преоценки на моделите на съществуване.

"За вдигането на заплатите с 5%, както беше гласувано, няма пари, затова не е направено", смята още той.

„Тези пари не могат да бъдат осигурени със сегашния закон", коментира Дацов.