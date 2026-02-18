"Мета" купува милиони чипове от "Енвидиа" за работа с изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Производителят на чипове, използвани за инструменти с изкуствен интелект (ИИ) "Енвидиа" (Nvidia), и компанията зад редица социални медии "Мета" (Meta) обявиха многогодишна сделка за мащабно използване на чипове, мрежи и графични процесори "Блекуел" (Blackwell) и "Рубин" (Rubin), предаде ДПА.

"Никой не използва изкуствен интелект в мащабите на "Мета" - интегрирайки авангардна научна дейност с инфраструктура в промишлен мащаб, за да захранва най-големите системи за персонализация и препоръки в света за милиарди потребители", заявява Дженсън Хуан, основател и главен изпълнителен директор на "Енвидиа" в изявление, разпорстранено късно снощи, пише БТА.

"Радваме се да разширим партньорството си с "Енвидиа", за да изградим водещи клъстери, използвайки тяхната платформа "Вера Рубин" (Vera Rubin), за да предоставим лична суперинтелигентност на всеки в света", заяви шефът на "Мета" Марк Зукърбърг.

Финансовите подробности по сделката, обхващаща локална, облачна и ИИ инфраструктура, обаче не се оповестяват.