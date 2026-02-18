След като три пъти беше заместник, Ирена Младенова стана служебен министър на иновациите

Д-р Ирена Младенова е номинацията на Андрей Гюров за министър на иновациите и растежа. В момента тя е главен асистент в катедра „Стопанско управление" към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски".

Преди това обаче има опит в служебни правителства. Първо става зам.-министър в мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма през 2013 г. в служебния кабинет на Марин Райков. Тогава министерството оглавява Асен Василев, а негова заместничка е и Виолета Лорер. Младенова взима ресор европейски програми, икономика и предприемачество.

През 2014 г. също участва като зам.-министър на Васил Щонов в Министерството на икономиката и енергетиката в служебния кабинет на Георги Близнашки.

А през 2021 г. е заместничка на Кирил Петков в Министерството на икономиката при първия служебен кабинет на Стефан Янев.

Още преди това пък е била част от административния екип на президента Росен Плевнелиев.

Представянето й в страницата на Софийския университет е обширно:

Защитава докторска степен на тема „Организационен капацитет за промяна, адаптивност и организационни резултати" в Софийски университет „Св. Климент Охридски", Стопански факултет. Придобива магистърска степен по стратегическо управление в Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски" и магистърска степен по банково дело и предприемачество по съвместна програма на University of Udine, Fondazione Cassamarca, Unicredit Group (Италия).

Научните ѝ интереси са в областта на организационна промяна и развитие, организационна култура, управление, устойчиво развитие, предприемачество, маркетинг.

Ирена има над 20 години опит в частния и публичния сектор, от които 6 години във водещи международни консултантски компании (Kearney, PwC). Като консултант е работила по проекти за водещи компании от леката промишленост, търговия на дребно, финансовия и публичния сектор в Централна и Източна Европа. Ръководила е проекти по структуриране и преструктуриране на процеси (производство, маркетинг, администрация), стратегии за оптимизиране разходите за доставки, анализ и оптимизиране на продуктово портфолио, оценка и планиране на нови продукти и навлизане на нови пазари. Има опит в работа по съгласуване и развитие на организационна структура и стратегия, разработване на тактически и бизнес планове. Участвала е в оценка потенциала на бизнеса (търговски дю дилиджънс) при сделки за придобиване – както от страната на продавача, така и от страната на купувача. Била е ръководител корпоративно развитие и член на управленския екип на ниво група в регионална компания, предоставяща енергийни услуги. Работила е 5 години в публичния сектор като съветник в Министерство на икономиката и Администрацията на Президента на Република България, както и като служебен заместник-министър на икономиката (2013 г., 2014 г. и 2021 г.). Развива консултантска практика.