Имате свободен капитал? Може би не е достатъчен за апартамент в София, а и пазарът на имоти отдавна не е най-сигурната игра. Но е напълно достатъчен за нещо по-умно. За актив, който не стои заключен зад врата и не чака наемател, а работи активно всеки ден: падел.

Паделът е новият тенис на Европа – само че без кортове за милиони и без сложна инфраструктура. Над 25 милиона души по света вече играят падел. Спортът присъства в повече от 90 държави, има над 40 000 корта глобално и отчита среден годишен ръст между 15% и 25%. Испания отдавна превърна падела в устойчив бизнес модел. Италия и Франция я следват, а Скандинавия преживява инвестиционен бум. България тепърва навлиза в тази вълна – и именно това създава реална възможност. Пазарът е в ранен етап, интересът расте, а предлагането все още е ограничено.

Паделът печели популярност, защото е социален, динамичен и достъпен. Играе се по двойки, разиграванията са дълги, контактът между играчите е постоянен, а усещането за общност е силно. Това привлича млади професионалисти, семейства, корпоративни екипи и хора с активен начин на живот. Кортът е по-компактен от тенис игрище, което го прави подходящ дори за градска среда или ограничени пространства. А когато един спорт създава общност, той създава и устойчиво търсене.

Не ви е необходима спортна кариера, за да започнете вашия успешен падел бизнес още сега. С помощта на Pulse Gym Shop имате възможност да изградите работещ за вас падел корт за изключително кратко време (10-12 дни) със сигурна възвръщаемост на инвестицията.

Бизнес логиката е ясна и предвидима. Един стандартен корт обслужва четирима играчи на час. При 8 до 12 активни часа дневно това означава между 32 и 48 клиента. Средната цена за час игра в Европа варира между 20 и 40 евро, а турнирите и корпоративните събития могат да увеличат приходите с допълнителни 20–30%. В развитите пазари средният период за възвръщаемост е около 2 години в зависимост от локацията и заетостта. Моделът изисква сравнително малка площ, конструкцията е устойчива, текущите разходи са оптимизирани, а кортът може да функционира целодневно. Това е актив с ясни параметри и измерима доходност.

Ако вече управлявате хотел, спортен комплекс или проект в сферата на недвижимите имоти, добавената стойност е още по-значима. Падел кортът не е просто допълнителна услуга, а инструмент за позициониране в по-висок сегмент. Той привлича нова аудитория, удължава престоя, увеличава средния разход на гостите и създава постоянен поток от външни посетители. Можете да започнете с един корт и при нарастващо търсене да разширите проекта, което разпределя риска и позволява растежът да следва реалното потребление.

Най-важното е, че не е необходимо да изграждате концепцията сами. Pulse Padel, част от Pulse Gym Shop, предлага цялостно решение за изграждане на сертифициран падел корт – от проекта и планирането до монтажа и поддръжката. Получавате модерен панорамен състезателен корт от ново поколение, изграден по високи европейски стандарти със закалени стъклени панели и стабилна метална конструкция, подходящ както за професионални турнири, така и за интензивна ежедневна експлоатация. Инсталацията отнема няколко дни, което ви дава възможността да започнете да печелите още от ден едно. Инвестицията е значително по-достъпна в сравнение с изграждането на мащабна спортна база или фитнес център, а активът остава дългосрочен и устойчив. В момента можете да стартирате с панорамен състезателен корт на цени от 19 990 €.

Тенденциите за следващите години са категорични – повече международни турнири, развитие на професионални лиги и телевизионно излъчване, интеграция на падел кортове в жилищни комплекси и хотелски вериги, засилено навлизане на корпоративния сегмент с абонаментни модели. Това не е краткотрайна мода, а развиваща се индустрия с ясна посока.

В крайна сметка въпросът не е дали паделът ще расте – данните показват, че ще го прави. Въпросът е къде ще работи вашият капитал: в актив, който просто съществува, или в такъв, който генерира движение, общност и устойчив доход. Ако не сте сигурни как да инвестирате средствата си, може би е време да ги насочите към по-динамична възможност. Pulse Padel е именно такъв тип инвестиция – модерен, стратегически и готов за действие.