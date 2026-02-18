Камарата на строителите в България и „Конфиндустрия България“ ще обединят усилия в работата си по общите за двете организации приоритети. Това се договориха на среща днес председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков и Франческо Пиколо, зам.-председател на италианската индустриална асоциация у нас. Предстои двете авторитетни организации да подпишат меморандум, с който да задълбочат партньорството си.

КСБ работи в посока намаляване на административната тежест и на сроковете, както и за ускорена дигитализация в строително-инвестиционния процес, каза инж. Качамаков. За нас ще е удоволствие най-голямата работодателска организация в Италия да ни е партньор, добави той.

Инж. Качамаков отбеляза, че КСБ е член на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), на която той бе два мандата зам.-председател. Имаме много добри дългогодишни отношения и с Асоциацията на италианските строителни предприемачи (ANCE), добави той.