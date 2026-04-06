Три стъпки да обърнете всяка критика в своя полза

Хитрина е да не заемате отбранителна или нападателна позиция, а да карате критиците да говорят

Шефът е събрал екипа, за да давате идеи как да свършите нова задача. Представяте своето предложение и двама-трима колеги тутакси се нахвърлят върху него, търсят му кусури, критикуват, отричат. Вие си го защитавате, но ви става изключително неприятно от поведението им.

Сблъсъкът на мнения е нормална и полезна част от работата, ако хората спорят по същество, уважително, без засягане на личността. Специалистите по кариерно развитие дори съветват винаги да търсите обратна връзка за представянето и за идеите си - това е начинът да подобрявате себе си.

За да понасяте критика и да я обръщате в своя полза, може да предприемете три начални стъпки.

Първо, забележете, че специалистите употребяват щадящия термин "обратна връзка". Употребявайте го и вие, защото ви настройва по-положително от думата "критика". Никой не обича да го критикуват, подсъзнателно започва да смята, че има враг насреща, и може да пропусне ползите.

Терминът има психологически ефект - тушира лошото и набляга на ползата. Критиката е неодобрение и упрек. Обратната връзка - дори и отрицателна, е информация дали се справяте.

Такава гледна точка поражда положителна реакция - че ще осребрите критиката. Прагматичната настройка отдалечава лошите чувства, които пречат да разсъждавате обективно. Мислите в посока "Това може да ми е полезно", а точно как - ще видите по-късно.

Второ, приемете за добър знак това, че колегите обсъждат идеята ви, и си вдъхнете самоувереност, вместо си смачквате самочувствието или да се ядосвате. "Критиката просто означава, че предизвиквате хората да мислят. Останете фокусирани върху това, в което вярвате, аргументирайте се и вървете напред", препоръчва Джонатан Алперт, автор на книгата "Бъдете безстрашни".

Трето, търсете висококачествена обратна връзка. Проявявайте сами инициатива, за да я получите, като питате колегите и шефа какво мислят за свършена работа или за идея. Само че трябва да подхождате умно.

В случая с атаката срещу предложението ви умният ход е да извъртите разговора така, че колегите ви да не дават оценка добро или лошо е. "Питайте "Ако искате да подобрите идеята, какво бихте направили". Така насочвате към конкретно обмисляне и препоръки, показвате, че търсите повече обратна връзка", обяснява Скот Йънг, автор на книгата "Станете по-добри във всичко: 12 максими за майсторство".

Това е много хитър ход, защото би трябвало да предизвика т.нар. резонанс на позитивност.

Намирате се в професионална среда, екип сте, обсъждате нещо важно за общия успех. Колеги критикуват идеята ви, но не заемате отбранителна или нападателна позиция. Вие искате разяснение за това, което казват, подтиквате ги да говорят, да доразвият мисълта си и да се почувстват разбрани. Отнасяте се позитивно и в резултат получавате резонанс на позитивност, т.е. и колегите ви проявяват позитивност. Започвате да обсъждате по същество и да си сътрудничите. С хитрото си отношение към критиката не стигате до контрапродуктивност, а до конструктивен диалог, посочват експертите по комуникация.

Е, и в професионална среда не сте застраховани от колеги, които критикуват, а на въпроса "защо" отговарят с аргументи от типа "защото така". Но като сте на съвещание, тук вече е ред на шефа да се намеси и да постави всеки на място.

Естествено, можете да извлечете полза от критика, ако не й се ядосвате. Трябва да подходите с висока емоционална интелигентност.

"Когато получат негативна обратна връзка, емоционално интелигентните хора полагат усилия да разпознаят нюансите. Вместо да изпадат в крайности, те се фокусират повече върху разбирането на другия човек. Те казват: "Чувам твоята гледна точка, макар да не виждам нещата по начина, по който ти ги виждаш", подчертава д-р Кортни С. Уорън, психолог от Харвард.

Тя съветва да проявявате висока емоционална интелигентност дори когато разговорът се разгорещи. Трябва да се постараете да го овладеете, за да получите ползи и за да не напрегнете отношенията.

Да речем, че колега разпалено ви критикува. Вие признавате чувствата му и казвате "Виждам, че в момента изпитваш силни емоции, не разбирам напълно защо се чувстваш така и те моля да ми обясниш", посочва специалистката. Така деликатно му напомняте, че е преминал границата и се надявате да се върне към конструктивно обсъждане.

Нормално е вие да се ядосате от негативна обратна връзка, особено пък ако гравитира към заяждане и засягане на личността ви (тип "глупава идея от глупав човек"). Трябва обаче бързо да се справите.

"Хората с висока емоционална интелигентност не обвиняват външния свят за чувствата си. Разбират, че те са свързани с това как вътрешно възприемат обстоятелствата. Нашите емоции не са отговорност на някой друг. Те са възможност да разберем себе си и да поставим граници", обяснява психоложката.

Понеже емоционалната интелигентност е пряко свързана с умението да чувате, приемате и да извличате ползи от критика, постарайте се да оцените обективно дали ви е достатъчно висока. Ако не е, работете върху нея, в още много случаи е нужна в професионалния и в личния живот. "Емоционалната интелигентност може да се повишава, тя е свързана със способността да се променяте, да се учите и растете", уверява д-р Уорън.

Едва след трите начални стъпки идва важната четвърта как да оперирате с критиката - да оцените какво да отхвърлите, какво да приемете и как на практика да го оползотворите.

"Критиката не е приятно преживяване, но е неразделна част от кариерното развитие - казва Анди Молински, професор по организационно поведение. - Мислете за нея като за данни, които използвате, за да подобрите работата си и да сте по-успешни."

Разум и чувства

Според психолозите малцина са хората, които са в състояние да приемат критиката достатъчно спокойно, за да могат да я оползотворяват.

Около 20% са силно чувствителни, затова не могат да се овладеят и да чуят защо някой ги критикува. Те започват да страдат и се самосъжаляват, дори да не е засегната личността им.

Около две трети не са свръхчувствителни, а имат т.нар. фиксирано мислене и то им пречи да приемат критиката прагматично. У тях веднага се задейства механизъм на отхвърляне - чуждото отрицателно мнение не е правилно. Те не са склонни да го чуят, обмислят и не предприемат мерки, за да вземат полезното от него. Ядосват се, започват да се защитават, да настояват на своето, дори да нападат опонента. Пропускат възможност да получат добавена стойност от критиката, да направят подобрения и да постигнат повече.

