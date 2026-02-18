Трайчо Трайков се завръща в енергетиката, макар и като служебен министър и за малко. Той оглавяваше мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Борисов от 2009 до 2012 г. След раздялата му с Борисов в министерството го наследи Делян Добрев.

Номиниран за служебен министър на енергетиката в кабинета на Андрей Гюров, а в момента е кмет на столичния район „Средец", избран през 2019 г. и преизбран за втори мандат през 2023 г.

Роден е през 1970 г. в София. Завършва Английската гимназия, а през 1994 г. – „Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство. Трикратен лауреат е на стипендия на фондация „Отворено общество".

Професионалният му път започва в консултантския и енергийния сектор. Работи в международната компания Roland Berger, а впоследствие заема мениджърски позиции в EVN Bulgaria. Тъкмо заради работата си в австрийската компания той беше разследван за продажбата на 33% държавен дял в електроразпределителното дружество.

Влиза в политиката през 2009 г. като министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов. Той всъщност е откритие на Симеон Дянков, който му е състудент и го кани да се присъедини към ГЕРБ. За този етап от живота си е говорил пред "24 часа" Трайков. През 2012 г. е освободен от поста.

След напускането на правителството се включва в гражданския съвет на Реформаторския блок, през 2016 г. беше и кандидат за президент. По-късно е общински съветник в София, преди да бъде избран за кмет на район „Средец".