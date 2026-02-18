Бившият съветник на Пеканов Мария Недина става вицепремиер по европейските средства

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мария Недина ще бъде вицепремиер по европейските средства в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Досега тази позиция заемаше Томислав Дончев, който обаче я съвместяваше с министър на иновациите и растежа. Гюров явно е решил да раздели постовете и за министър е посочил друга дама - Ирена Младенова.

Недина вече е участвала в изпълнителната власт като съветник на Атанас Пеканов в качеството му на вицепремиер в служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев.

Впоследствие оглавява кабинетите на министрите на околната среда Юлиан Попов и Петър Димитров, които също изпълняват функциите си в рамките на служебни правителства. Служила е и като в министерствата на иновациите и растежа, на енергетиката и в Министерския съвет по въпросите на европейските фондове

Тя е завършила международна бизнес администрация и има професионален опит като финансов и бизнес анализатор в различни международни компании. Възпитаничка е на Софийската математическа гимназия, а висшето си образование завършва в Rotterdam School of Management.

Професионалният ѝ профил включва и международен опит в сферата на анализа на данни и изкуствения интелект. Повече от три години тя работи в централата на Twitter в Дъблин, където ръководи направлението "Data Science & AI" към отдела за финанси и инвестиции.