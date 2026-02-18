ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Има висок риск от лавини във Витоша

Съдът пусна окончателно сделката за "Булсатком"

740
"Юнайтед груп” - собственик на “Виваком”, обяви, че е сключил договор за придобиването на “Булсатком”, сделката бе одобрена в четвъртък от КЗК.

Върховният административен съд (ВАС) окончателно е одобрил решението на КЗК, с което разрешава придобиването на "Булсатком" от собственика на Vivacom - United Group. Сделката беше финализирана точно преди една година с въпросното решение на КЗК.

Съдът е оставил без уважение жалбите от конкурентите A1 и Yettel, които твърдяха, че така Vivacom ще придобие над 60% пазарен дял в разпространението на телевизия. КЗК обаче е преценила, че сумарно този дял ще е малко над 41%.

С това решение на ВАС приключва дългогодишната сага за придобиването на "Булсатком". Компанията по едно време беше най-големият сателитен оператор в страната, а и имаше амбиции за развитие на собствена 4G мрежа след като получи честоти за това, но не успя да ги реализира.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. 

