Румен Спецов: Забраната на руски петрол не води до по-скъпи горива, напротив - сега се работи на пазарен принцип

Всички нужди на България от нефтени продукти са обезпечени, доставките на суров нефт са регулярни и предвидими, а финансовото състояние на „Нефтохим Бургас“ е стабилизирано. Няма риск страната да остане без горива. Това заяви Румен Спецов, особен търговски управител на „Лукойл“ (Lukoil) в България, по време на заседание на постоянната парламентарна Комисия по икономическа политика и иновации.

Вносът няма нищо общо с производствената политика. Производството на "Нефтохим" е достатъчно да покрие вътрешните нужди на страната, увери той.

На заседанието беше обсъден планът за действие на особения търговски управител на „Лукойл“ в България съгласно чл. 27б, ал. 6 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Спецов определи рафинерията в Бургас като „истинско технологично чудо“ и една от най-модерните в света.

По думите му първоначално рафинерията е проектирана да преработва основно петрол сорт „Уралс“, но към момента инженерно-химичният екип успява да комбинира различни сортове суров нефт. „Инженерите правят чудеса, за да адаптират технологичния процес към различни видове суровина“, посочи той. По този начин по-бързо се износва материалната база, необходими са по-чести ремонти, но, от друга страна, работата на свободен пазар дава по-добри цени. Така той отговори на въпроса дали има проблем с това, че рафинерията в момента не работи с руски петрол.

По време на заседанието Спецов отговаря на въпроси на народни представители от различните парламентарни групи.

Спецов обясни, че преди това "Литаско" е работила като търговски посредник между "Лукойл интернешънъл" и рафинерията и за тази си дейност е получавала комисионна. Сега този елемент го няма и за два месеца без този посредник са спестени 8 млн. долара.

През януари финансовият резултат на рафинерията е положителен благодарение на договорни отношения с партньори - разсрочени плащания, бартери гориво срещу нефт.

Преди Спецов да стъпи в длъжност като търговски управител, рафинерията е работела на критичния минимум на производствения си капацитет. В момента той се изпълнява на около 86%, или 480 хил. тона на месец. По план през март-април трябва да се достигне 500-550 хил. тона производство.

От доклада на Спецов става ясно, че през миналата година приходите са намалели с 28%, а производственият капацитет с около 30%. Това обаче не се дължи на забраната за износ, тъй като тя е въведена в началото на ноември.

Тази забрана единствено измества времево нашите приходи и търговска дейност. Ще бъде улеснение ако я няма. Категорично няма проблем с доставките на нефт, всичко се планира. Проблеми имаше само към датите на изтичане на лиценза, което затрудни комуникацията с нашите доставчици, тъй като спотовете за търговия за нефт са за 2-3 месеца и повече. И към момента правим заявки до изтичането на лиценза на 29 април. 28 февруари пък е крайният срок за продажба на международните активи, но това не променя търговската дейност и няма да се отрази на доставките, даже ще отпаднат всички ограничения на търговската дейност, ако има сделка - дори ограничението на търговия с руски петрол, обясни Спецов.

Във всички предварителни разгвори за сделки се предупреждава за тези режими, нямаме неустойки. За февруари са подадени за разрешение общо 105 700 тона, екстрадирани са 95 хил. тона. За март са изпратени за одобрение още 120 хил. тона, допълни той.

По думите му в рафинерията се проверява всяка една трансакция и клиент, при избора на доставчици и забраната на износ там се извършва първичната проверка при продажбата на гориво. След това се изпраща и заявка на митниците, които правят вторична проверка и те изпращат запитване и на Народното събрание и се разрешава съответната сделка. Този времеви интервал води до забава. От доставчика се иска лиценз, че не работи с руски петрол и 6 месеца преди това не е имало руски нефт в запасите.