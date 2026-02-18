ЕК одобри придобиването на две корабостроителни компании от "Райнметал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейска комисия одобри придобиването на корабостроителните компании ЕнВеЕл и „Блом+Фос“ от германската отбранителна група „Райнметал“, с което се дава възможност на най-големия производител на оръжие в Германия да разшири дейността си в областта на военноморското корабостроене, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Комисията стигна до заключението, че сделката няма да породи опасения за конкуренцията предвид ограничения ѝ ефект върху пазарната структура“, се посочва в изявление на институцията, публикувано днес.

Сделката, обявена за първи път през септември и очакваща регулаторно одобрение, по информации в медиите е на стойност милиарди долари.

С одобрението на ЕС „Райнметал“, която в момента доставя военноморски оръдия и лазерни модули, но не строи кораби, ще може да придобие „Навал Веселс Люрсен“ – военното подразделение на базираната в Бремен корабостроителница „Люрсен“ – и да навлезе пряко в строителството на военни кораби.

Акциите на „Райнметал“ поскъпнаха значително след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., тъй като компанията се превърна в ключов доставчик на оръжие за Киев, частично финансиран от германското правителство.

ЕнВеЕл е частна корабостроителна група с четири корабостроителници в Северна Германия, специализирана в проектирането и строителството на военни и правителствени кораби за германските военноморски сили и клиенти по света. Компанията притежава и обекти в България, Хърватия, Египет и Бруней.

ЕнВеЕл има около 2100 служители и отчита приходи от приблизително 1 млрд. евро (1,2 млрд. долара) за 2024 г. „Райнметал“ разполага с около 40 000 служители в 174 обекта и е реализирала приходи от 9,8 млрд. евро през миналата година.